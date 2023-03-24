歐國外︱C朗起孖成國際賽史一入球王 助葡萄牙4:0大勝列支頓士登

基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）周四成為史上國際賽上陣次數最多的球員，並在這個第197場的里程碑中，靠12碼及罰球連建兩功，助葡萄牙以4:0贈到訪的弱旅列支敦士登，在歐洲國家盃外圍賽J組旗開得勝。

新任領隊馬天尼斯（Roberto Martinez）接掌葡萄牙的首場國際賽，實力懸殊，葡萄牙開賽已強攻，8分鐘藉角球攻勢，對方守門員打手槌出禁區外不遠，簡些路看準時機來腳遠射，剛好省中門前的敵衛改變方向，令對方門將束手就擒，領先1:0。第197次在國家隊上陣的基斯坦奴朗拿度，今場後已成為了國際賽上陣紀錄保持者，但他在23分鐘曾「老貓燒鬚」，敵衛禁區內想防簡些路的斬中漏油，皮球落在這位兩個多月前轉戰沙特阿拉伯聯賽的球星腳下，可惜他面前雖然只得對方門將，仍然心急下抽高皮球。



結果葡萄牙去到下半場才增添紀錄，由貝拿度施華（Bernardo Silva）在47分鐘近門射成2:0。葡軍亦開始愈踢愈順，3分鐘後由簡些路博得12碼，C朗操刀射入，個人終於在這場比賽「開齋」。一不離二，他在63分鐘再藉禁區頂一腳罰球，勁射龍門右上角入網，梅開二度將他在國際賽的入球增添至120球，也帶領葡軍以4:0大勝。