歐國聯再輸即降班 英格蘭強鋒攻意大利

擁有多位大勇鋒將的「三獅兵團」英格蘭，香港時間周五深夜將作客意大利的聖西路球場，合演上屆歐國盃決賽翻版戰(24/09 02:45)。英格蘭除要復仇，二獅目前在歐國聯A3組形勢惡劣，今場若然再敗，即提早降班，面對不入世盃決賽周的「藍衣兵團」意大利，寄望憑戰意及人腳較佳，力爭打開今屆勝門。
「三獅」領隊修夫基雖然去年歐國盃領軍打入決賽，最終主場戰至互射12碼受挫意大利，但來到今夏歐國聯卻突然大失水準，6月份4戰，或許是隊內絕大部分「英超兵」季尾身心俱疲，球隊錄得2和2負之餘，最後一仗更主場恥辱地吞匈牙利4蛋。
修夫基今次國際賽期點兵鬥意、德兩戰，除一號門將比克福特因傷缺陣，基本上夫添出擊；尤其前線擁有季初腳風極順的隊長箭頭哈利卡尼、史達寧、菲爾科頓、祖迪比寧咸及初入選的賓福特箭頭艾雲東尼，可全力開火。形勢上，包尾「三獅」目前在小組落後尾二的意大利3分，今場再敗，即要在來屆歐國聯降落B組作賽，更會影響下月2024年歐國盃外圍賽抽籤的形勢，有機會要在分組賽即跟列強相遇，今場沒有不拼盡求勝的理由。
文仙尼或大輪換
對手意大利貴為歐國盃盟主，但卻未能殺入11月的世盃決賽周，而之前在歐國聯作客跟英格蘭悶和0比0後，亦以2比5敗走德國，主帥文仙尼帥位仍穩，但壓力也不小。「藍衣軍團」今輪賽期有主將馬高華拉堤、羅倫素柏歷堅尼及當勇的拿玻里射手保列坦奴因傷落選，但是次大軍名單有接近30人，不排除文仙尼今輪兩戰在人腳上會大輪換，為未來歐國盃外圍賽做好準備，戰意料不及英格蘭，主場出擊亦不易踢。
紐亞與哥列斯卡確診避戰
同組榜首戰，德國主場鬥帶頭的匈牙利(24/09 02:45)，主隊賽前有鋼門紐亞及中場哥列斯卡，因確診新冠退隊，預料巴塞隆拿門將達史特根將會把關，而前線仍會有上輪大炒意大利時梅開二度的迪姆華拿，配合拜仁「三子」湯馬士梅拿、基拿比及利萊辛尼攻堅，必全力爭勝搶榜首。
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