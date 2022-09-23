歐國聯再輸即降班 英格蘭強鋒攻意大利

擁有多位大勇鋒將的「三獅兵團」英格蘭，香港時間周五深夜將作客意大利的聖西路球場，合演上屆歐國盃決賽翻版戰(24/09 02:45)。英格蘭除要復仇，二獅目前在歐國聯A3組形勢惡劣，今場若然再敗，即提早降班，面對不入世盃決賽周的「藍衣兵團」意大利，寄望憑戰意及人腳較佳，力爭打開今屆勝門。

「三獅」領隊修夫基雖然去年歐國盃領軍打入決賽，最終主場戰至互射12碼受挫意大利，但來到今夏歐國聯卻突然大失水準，6月份4戰，或許是隊內絕大部分「英超兵」季尾身心俱疲，球隊錄得2和2負之餘，最後一仗更主場恥辱地吞匈牙利4蛋。

修夫基今次國際賽期點兵鬥意、德兩戰，除一號門將比克福特因傷缺陣，基本上夫添出擊；尤其前線擁有季初腳風極順的隊長箭頭哈利卡尼、史達寧、菲爾科頓、祖迪比寧咸及初入選的賓福特箭頭艾雲東尼，可全力開火。形勢上，包尾「三獅」目前在小組落後尾二的意大利3分，今場再敗，即要在來屆歐國聯降落B組作賽，更會影響下月2024年歐國盃外圍賽抽籤的形勢，有機會要在分組賽即跟列強相遇，今場沒有不拼盡求勝的理由。