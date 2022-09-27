歐國聯演英超鬥西甲 葡萄牙強戰西班牙

2022/23年歐國聯分組賽今晚煞科日比賽，A2組演矚目大戰，由榜首葡萄牙主場鬥西班牙(28/09 02:45)；雖然擁10分的葡萄牙今場只要打和少兩分的「狂牛」，已足夠奪取首名進軍明年淘汰賽爭霸戰，但兩軍教頭賽前同稱會全力爭勝，這場「英超葡軍」鬥「西甲聯軍」的對決，激戰可期！

葡萄牙上輪大捷，3名曼聯兵最「搶鏡」，其中代右閘達洛治梅開二度、般奴費南迪斯亦交出入波兼助攻，而基斯坦奴朗拿度(C朗)雖然「爆鼻」但仍能踢足全場兼交出助攻，球隊該役登場球員多達9人効力英超。這支「英超葡軍」不但現以2分壓西班牙居小組首名，在主場已錄得4連勝兼共入11球，計對上9次於地頭出戰歐國聯，只有兩場不勝，今遇宿敵有力爭勝。

葡軍名帥費蘭度山度士，在球隊4比0大炒捷克後說：「最好的還未到來，它將在今年出現。我尚欠一個獎盃。」67歲的山度士曾帶領國家隊奪取2016年歐國盃及2019年歐國聯，對於「雙牙」決戰，他說：「兩隊交手往往意欲求勝，葡萄牙也不會改變比賽風格。」陣容上，隊長C朗近兩仗國際賽踢足但未有士哥，他今場的中前場拍檔可能改為上仗後備出場的「英超兵」、迪亞高祖達及馬菲奧斯紐尼斯；而曼城的祖奧簡斯路亦料取回達洛治的右閘位置。