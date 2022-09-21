歐國聯開戰 蘇格蘭難擋烏克蘭尖刀

3個多月前，蘇格蘭在世盃附加賽主場遭烏克蘭痛擊，無緣世盃決賽周；到了香港時間今晚深夜(22/09 02:45)，兩軍又在蘇格蘭的咸普頓公園球場碰頭，合演歐國聯B1組榜首戰。不過「格仔軍團」防線主力先後受傷退隊，今場面對烏克蘭新舊尖刀，要復仇恐怕不易。

目前在B1組3戰6分排次席的蘇格蘭，今戰賽前先是隊長左閘、安德魯羅拔臣，因在利物浦於歐聯鬥拿玻里時弄傷膝部，要缺席今輪3場歐國聯；幸另一左閘、阿仙奴的基蘭泰亞尼已回勇可上陣。不過，蘇軍大戰前夕再傳壞消息，多3人因傷退隊，包括中堅格列漢尼、前鋒積及布朗及門將莊拿芬麥洛連；其中効力英冠諾域治的格列漢尼是除羅拔臣外，現役代表次數最多守將，上仗鬥烏軍時與列斯聯的李安谷巴及曼聯防中麥湯米尼，合組3中堅。李安谷巴季初已受傷，近期才在預備組比賽復出，領隊奇勒今場預計以諾定咸森林的麥堅拿，以及意甲克雷莫納的積亨特利頂上守中路，今場面對擁不少尖刀的烏克蘭，新3中堅組合定受考驗。中前場方面，紐卡素翼鋒賴恩費沙傷愈重新入選，有機會與查阿當斯為主隊爭勝。