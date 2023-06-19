歐國聯｜互交白卷120分鐘 西班牙十二碼射贏克羅地亞奪冠

歐洲國家聯賽決賽周日（18日）舉行，西班牙互射十二碼擊敗克羅地亞。 兩隊在法定90分鐘互交白卷，加時30分鐘亦無入球，需要互射十二碼分勝負，雙方頭5輪各有1人宴客，但克羅地亞第6輪再有般奴柏高域失諸交臂，狂牛軍團則由卡華查射入，最後贏5:4奪冠。

克羅地亞上半場早段踢得有點慌亂，差點就因後場失誤，被狂牛軍團的加維（Gavi）建功，可惜其禁區頂射門僅僅柱邊出界。格仔軍站穩陣腳，慢慢組織回較多攻勢，佩利錫（Ivan Perišić）在左路最有威脅，但他在30分鐘衝上禁區的頭槌，被施蒙（Unai Simón）及時救出。下半場，佩利錫續在左路發難，底線傳中給遠柱的尤蘭洛域（Josip Juranović），可惜他的射門偏離目標；西班牙6分鐘後還以顏色，隊長艾巴（Jordi Alba）傳中，阿辛斯奧（Marco Asensio）頭槌頂高。在90分鐘完結前，狂牛軍團有兩次入球好機會，但法迪（Ansu Fati）的近門起腳及阿辛斯奧的勁射，都無法打破僵局，比賽進入加時。

加時互無紀錄，最後要互射12碼決勝。克羅地亞在第4輪射失，西班牙本以為可在頭5輪就解決對手，但第5輪中楣彈出，要進入即時死亡階段。上場對荷蘭入球的般奴柏高域（Bruno Petkovic），替「格仔軍」主射又被施蒙撲出，而西班牙由卡華查（Daniel Carvajal）建功，以5:4勝出封王，奪得自2012年歐國盃後的首座國際賽錦標，而近年大賽成績優異的克羅地亞，則繼續獎盃掛零。