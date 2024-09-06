歐國聯｜今夜重量級戲碼 法國鋒強可勝意大利

歐洲名師，巴黎硬撼！兩支近年大賽失意居多的歐洲傳統國家隊勁旅，法國及意大利，在新一屆歐國聯被編入A2組，今晚深夜首輪即要碰頭，其中「高盧雄雞」由回勇隊長射手基利安麥巴比(Kylian Mbappe)領軍，前鋒級數及把握力較佳，有力擊退今非昔比的意大利，打響頭炮(球賽編號FB0179，9月7日02:45開賽)。 自2012起領軍法國的主帥迪甘斯，近年跟大賽冠軍總是無緣，包括2022世盃得亞軍，以及今夏歐國盃4強止步；球隊在2020/21年度曾封王歐國聯，今次入選陣容亦相當亮點，除了已齊齊在西甲搵食的正、副隊長基利安麥巴比及基沙文，是前線要角。後防亦人才濟濟、威廉沙列巴及烏柏美卡奴，扼守中路，為門將邁治蘭先作屏障，令人安心。今夏轉會德國拜仁慕尼里的新星米高奧利斯，亦初次入選。

麥巴比西甲開齋食住上 迪甘斯賽前記招表示：「意大利仍是世上其中一支最出色的國家隊。」對於今夏6戰歐國盃只入過一球12碼的麥巴比，轉會皇家馬德里後似乎重拾歡顏，迪甘斯說：「麥巴比對自己要求很高，安察洛堤跟我一樣，從未擔心。基利安可以取得大量入球，並會繼續這樣做。」麥巴比在上輪西甲「開齋」兼入2球。 「高盧雄雞」今場將會以「4-3-3」陣式出擊，另外兩位前鋒是效力國際米蘭的馬古斯杜林及巴黎聖日耳門的巴高拿；二人季初狀態更出色，各自在所屬聯賽入4球，主隊前線活力及級數兼備。

史巴列堤留任意大利 意大利今夏不但衛冕歐國盃失敗，並在16強被實力非一線的瑞士，輕易以2比0擊倒，備受各界批評。主帥史巴列堤仍然留任，他賽前記招表示，他將會建立一支新軍，並為球隊釋放壓力及給予球員更大自由度。 這支「藍衣兵團」今次選人焦點是重召因賭波而被停賽大半年的中場好手辛度東拿利。轉戰英超的中堅奧高利及阿特蘭大中場比斯安連尼則初次入選。前線的拉斯柏度尼、列迪古將是攻擊主力，但級數只是一般；加上意大利近3次對賽全負法國，今夜在巴黎一戰，將會相當難踢，估計凶多吉少。