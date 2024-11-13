歐國聯｜半隊主力退賽 英格蘭作客「細」撼希臘

即將迎接歐國聯B2組榜首戰的英格蘭，剛有多達8位主力宣布退隊，令「最後」帶隊的卡斯利(Carsley)，只能以半力出征。「三獅兵團」周四香港時間深夜作客鬥「防守專家」希臘，要報首循環一敗之仇不易，可先取足智彩入球中位數[2.5]「細」盤。(球賽編號FB3827，11月15日03:45開賽)。

車路士守將利維高維爾(Levi Colwill)、前鋒高爾彭馬(Cole Palmer)，阿仙奴中場迪格蘭賴斯(Declan Rice)、翼鋒布卡約沙卡(Bukayo Saka)，利物浦守將阿歷山大阿諾特(Alexander-Arnold)，曼城前鋒菲爾科頓(Phil Foden)及基亞利殊(Grealish)，以及修咸頓門將藍斯達爾(Ramsdale)，全部退隊。本月代領隊任務完成後，明年將三獅兵符移交新帥杜曹(Tuchel)的卡斯利，隨即補選阿士東維拉中場摩根羅渣士(Morgan Rogers)、韋斯咸前鋒查洛保雲(Jarrod Bowen)、愛華頓中堅巴夫韋迪(Branthwaite)、紐卡素翼衛利華文圖(Livramento)及般尼門將查福特(Trafford)，以應付歐國聯餘下兩戰分鬥希臘及主場對愛爾蘭。