歐國聯｜半隊主力退賽 英格蘭作客「細」撼希臘

即將迎接歐國聯B2組榜首戰的英格蘭，剛有多達8位主力宣布退隊，令「最後」帶隊的卡斯利(Carsley)，只能以半力出征。「三獅兵團」周四香港時間深夜作客鬥「防守專家」希臘，要報首循環一敗之仇不易，可先取足智彩入球中位數[2.5]「細」盤。(球賽編號FB3827，11月15日03:45開賽)。
車路士守將利維高維爾(Levi Colwill)、前鋒高爾彭馬(Cole Palmer)，阿仙奴中場迪格蘭賴斯(Declan Rice)、翼鋒布卡約沙卡(Bukayo Saka)，利物浦守將阿歷山大阿諾特(Alexander-Arnold)，曼城前鋒菲爾科頓(Phil Foden)及基亞利殊(Grealish)，以及修咸頓門將藍斯達爾(Ramsdale)，全部退隊。本月代領隊任務完成後，明年將三獅兵符移交新帥杜曹(Tuchel)的卡斯利，隨即補選阿士東維拉中場摩根羅渣士(Morgan Rogers)、韋斯咸前鋒查洛保雲(Jarrod Bowen)、愛華頓中堅巴夫韋迪(Branthwaite)、紐卡素翼衛利華文圖(Livramento)及般尼門將查福特(Trafford)，以應付歐國聯餘下兩戰分鬥希臘及主場對愛爾蘭。
希臘4戰全勝
兩軍上月在溫布萊碰頭，當時英格蘭差不多精銳盡出，推前跟哈利卡尼(Harry Kane)拍雙箭頭的祖迪比寧咸(Jude Bellingham)尾段扳平；但效力賓菲加的希臘當家射手柏夫列迪斯(Pavlidis)，戰至94分鐘完成梅開二度，絕殺對手，揚威倫敦，令國家隊暫時4戰全勝兼只失一球，3分力壓三獅。只有各B級聯賽小組首名來屆才能升班，英格蘭今場半力出擊，尤其中後場陣容不整及默契平平；要在主場甚少失波的希臘身上取得甜頭不易。
哥頓馬度基獲委以重任
南歐好手希臘今夏起累計5戰全勝只失一球，今屆加盟紐卡素後鬱鬱不得志、從未獲派聯賽上陣的門將華卓迪莫斯(Vlachodimos)，今場遇上三獅前鋒好手如哈利卡尼、翼鋒安東尼哥頓(Anthony Gordon)及馬度基(Madueke)必會打爭氣波，以證把關實力。希臘今場只要不敗，升班機會高唱入雲，先取「入球」細最值博。
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