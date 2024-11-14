歐國聯｜卡尼不滿英格蘭退隊潮：國家隊應在球會之上

英格蘭國家隊隊長的哈利卡尼（Harry Kane），對本月的國際賽期英軍多達9名球員退隊感到不快。他在訓練後表示，認為球員應把英格蘭放在球會前。 連同補選的班夫韋迪（Jarrad Branthwaite），英格蘭在今次國際賽期已有9名球員退出。卡尼在接受電視台訪問時表示：「我認為英格蘭是在一切之前。英格蘭應優先於球會。英格蘭是作為職業球員來說最重要的事，修夫基很重視這一點，如果球員不是，他亳不害怕作出決定。然而，你知道這在一些球員身上消失了。」他指部份球員失去代表英格蘭的熱忱：「是的，在這個星期你看到這明顯是一項恥辱。」

卡斯利指11月賽期普遍多傷兵 他指出：「我想這是球季中艱難的時間，可能這點被人利用。但我老實說的話，我不喜歡這樣。我認為英格蘭是先於一切，包括球會的情況。」阿仙奴的沙卡（Bukayo Saka）、迪格蘭賴斯（Declan Rice），車路士的高爾彭馬（Cole Palmer）、利維高維爾（Levi Colwill），曼城的科頓（Phil Foden）、基亞利殊（Jack Grealish）以及利物浦的阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）和修咸頓門將的蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）都申請退隊，而班夫韋迪在補選後退隊，將由利物浦的查洛爾昆沙（Jarell Quansah）代替。

最後兩場帶領英格蘭的卡斯利（Lee Carsley）表示：「重點是我們要利用這情況作最好決定。在大量球員退出下，這是給予一些球員的機會。這是一個很多人退出的時間，從歷史上看，11月永遠都是一個具挑戰的時間。」