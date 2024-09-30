33歲的基沙文，過去137次為法國國家隊效力，是法國史上第4高的代表數字，他為法國隊攻入44個國際賽入球。在2016年他為法國隊在歐洲國家盃中取得亞軍，並成為賽事的神射手，而之後他在2018年協助法國隊在世界盃決賽擊敗克羅地亞，當中他個人射入1個12碼，為法國第2次贏得世界盃冠軍，並當選決賽的最佳球員。

在社交媒體上，基沙文表示：「我心懷着滿滿的回憶，去結束我人生的這一章。感謝這精彩的三色旅程，以後再見。」基沙文在上月仍入選法國對比利時及意大利兩場國家聯賽的大軍名單，在對意大利一仗更是正選，而對比利時亦有後備上陣。法國在10月的歐國聯，將會對以色列及比利時。