歐國聯｜少帥領導新時代 德國作客勇撲荷蘭

歐國後換血變年輕化的德國隊，上仗歐國聯A3組首戰，主場勇破匈牙利，鋒芒畢露；今晚深夜轉戰作客鬥老對手荷蘭，乘對方後防出現漏洞，「日耳曼兵團」有力連捷，作客仍可追捧(球賽編號FB0376，9月11日02:45開賽)。 去年9月接手德國隊的37歲少帥拿高士文，雖然今夏領軍失意歐國盃；但一眾老將包括前隊長根度簡，門將紐亞、前鋒湯馬士梅拿及中場卻奧斯退役；球隊大軍變年輕化，並決心藉歐國聯重新出發，為爭2026世盃做好準備。

德國新踢法添攻擊力 德國首輪歐國聯迎戰匈牙利，排出「4-2-3-1」陣式，由富克洛踢箭頭，另一英超前鋒夏維斯縮後一格；雙星穆斯亞拿及科利安華迪斯側擊，結果四人俱有士哥，而穆斯亞更神勇交出3次助攻，大勝5比0。 中後場亦耳目一新，新隊長甘美治踢右閘，利華古遜的莊拿芬泰希及尼高舒洛達碧克扼守中路；新一號門將達史特根把關，令對手全場只得1次中框射門。球隊攻守俱備，今場作客荷蘭，估計仍會佔上風。

「橙軍」荷蘭同晚歐國聯主場同入5球，亦由5位球員瓜分，包括箭頭約舒亞舒克斯，後上支援的加普、雷達斯及沙維森蒙斯，以及後備箭頭韋格賀斯亦建一功，5比2擊退波斯尼亞，但美中不足是大部分時間被對手纏鬥。 今夏改投曼聯的中堅馬菲斯迪歷特在兩個失球都有責任，賽後被國內網民狠評；他個人也要公開承認可以做得更好，今場仍會跟華基爾雲迪積克，扼守中路，只怕面對進攻瓣數多的德國隊，危機更大，漏洞所在。 英格蘭料輪換鬥芬蘭 同晚英格蘭在歐國聯B2組，於溫布萊鬥芬蘭。三獅兵團上仗作客2比0輕取愛爾蘭，過程輕鬆；今場就算輪換出擊，包括重用上仗後備出場的中堅史東斯、前鋒查洛保雲，以及坐冷板的快翼馬度基及中場干加歷查等，面對上仗作客吞希臘3蛋的芬蘭，有力輕鬆取勝，為暫代主帥卡斯利續奏凱歌 (球賽編號FB0374，9月11日02:45開賽)。