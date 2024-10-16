歐國聯｜德意新星出頭 利維寧、小馬甸尼鬥搶鏡

歐國聯成為新星的最佳試打場。德國剛戰又彈出一位首次出場便入波，助球隊奠勝的前鋒利維寧(Leweling)；意大利同晚讓丹尼爾馬甸尼(Daniel Maldini)後備出場作首演，實現該國家隊史上首次出現爺孫三代，橫跨65年先後披上藍軍戰衣。德意兩軍贏波後，在歐國聯A組聯賽各自帶出，篤定殺入明年3月的8強賽。
德國少帥拿高士文在歐國聯高度重視新人，之前已成功重用史特加的安達夫及慕遜加柏的基斯甸斯特兩位鋒將；剛戰在A3組主場迎擊荷蘭，又初次重用另一23歲的史特加攻擊中場利維寧。此子鬥荷蘭的上半場已被VAR推翻入波，但終在64分鐘藉一次角球攻勢，第一時間抽射掛網，助德國1比0勝出。德國目前4戰10分，領先荷蘭及匈牙利5分，餘下兩輪比賽，更大有機會以首名出線。
上屆被史特加從哈化柏林買斷加盟的利維寧賽後說：「我們全隊一起勝利。我入波，但球隊踢得出色，我高興幫到手。」拿高士文則說：「我們現在希望贏取餘下兩場比賽，乘着佳績維持這氣勢。」
德國A3組10分領放
德國在A3組放領，意大利亦不示弱，在A2組以4比1大破該組「魚腩」以色列；目前4戰10分，1分力壓同晚2比1打敗比利時的法國，但意、法出線機會亦高唱入雲。
意大利是憑人氣前鋒列迪古及中場大衛法迪斯入波，加上左閘迪羅倫素梅開二度大炒以色列。亮點是當大局已定時，藍軍主帥史巴列堤讓23歲的蒙沙前鋒丹尼爾馬甸尼在76分鐘出場；令其家族包括在1960年已首次代表國家隊的爺爺施薩、126次出場的父親柏保路，祖孫三代，先後為意軍國腳。
馬甸尼三代
代表意大利成佳話
小馬甸尼說：「這是有一種強烈、正面的感覺，我高興可以出場，父母並在現場，回家後我會跟他們傾談。」「小馬」跟「兩老」同時曾效力AC米蘭，但小馬經歷被借用至史柏斯亞及安玻里後，上屆免費轉投蒙沙後才冒起。