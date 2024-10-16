歐國聯｜德意新星出頭 利維寧、小馬甸尼鬥搶鏡

歐國聯成為新星的最佳試打場。德國剛戰又彈出一位首次出場便入波，助球隊奠勝的前鋒利維寧(Leweling)；意大利同晚讓丹尼爾馬甸尼(Daniel Maldini)後備出場作首演，實現該國家隊史上首次出現爺孫三代，橫跨65年先後披上藍軍戰衣。德意兩軍贏波後，在歐國聯A組聯賽各自帶出，篤定殺入明年3月的8強賽。

德國少帥拿高士文在歐國聯高度重視新人，之前已成功重用史特加的安達夫及慕遜加柏的基斯甸斯特兩位鋒將；剛戰在A3組主場迎擊荷蘭，又初次重用另一23歲的史特加攻擊中場利維寧。此子鬥荷蘭的上半場已被VAR推翻入波，但終在64分鐘藉一次角球攻勢，第一時間抽射掛網，助德國1比0勝出。德國目前4戰10分，領先荷蘭及匈牙利5分，餘下兩輪比賽，更大有機會以首名出線。