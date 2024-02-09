歐國聯｜意大利法國比利時同組混戰　降級英格蘭遇愛爾蘭

新一屆的歐洲國家聯賽完成抽籤，其中A級聯賽出現死亡之組，意大利與法國及比利時被編入A2組。至於今屆被降落B級的英格蘭，與愛爾蘭、希臘及芬蘭同組，這是英格蘭自1991年以來，再次與愛爾蘭在有競爭性的賽事上碰頭。

歐洲足協在周四（8日）進行了2024至25年歐國聯的抽籤，當中A組聯賽中，上屆冠軍的西班牙與丹麥、瑞典及塞爾維亞同在A4組，爭取再度出線難度應該不高。至於亞軍的克羅地亞，就與葡萄牙、波蘭及蘇格蘭同在A1組。不過歐國盃冠軍的意大利，就與法國、比利時及以色列同列入A2組，將是賽事最受關注的一組。新一屆賽事會在9月展開，並在9、10及11月各進行兩場分組，A級賽的八強及升降級附加賽會在明年3月舉行，之後6月會舉行四強及決賽。