歐國聯｜杜曹接手前英格蘭點兵　8將因傷退隊

英格蘭臨時領隊卡斯利（Lee Carsley）的最後領兵，英格蘭在今個國際賽期卻受傷兵困擾，至少8名球員因傷申請退隊，當中包括布卡約沙卡（Bukayo Saka）、高爾彭馬（Cole Palmer）、菲爾科頓（Phil Foden）及阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）等。

今年最後的國際賽期，英格蘭會在歐洲國家聯賽的B級聯賽,對希臘及愛爾蘭，而這也是杜曹（Thomas Tuchel）接手前的最後一輪國際賽。然而英格蘭在過去兩個星期的歐聯及聯賽賽事後，有多達8名成員退隊，包括阿仙奴的沙卡、迪格蘭賴斯（Declan Rice），車路士的高爾彭馬、利維高維爾（Levi Colwill），曼城的科頓、基亞利殊（Jack Grealish）以及利物浦的阿諾特和修咸頓門將的蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）。