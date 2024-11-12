歐國聯｜杜曹接手前英格蘭點兵　8將因傷退隊

英格蘭臨時領隊卡斯利（Lee Carsley）的最後領兵，英格蘭在今個國際賽期卻受傷兵困擾，至少8名球員因傷申請退隊，當中包括布卡約沙卡（Bukayo Saka）、高爾彭馬（Cole Palmer）、菲爾科頓（Phil Foden）及阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）等。
今年最後的國際賽期，英格蘭會在歐洲國家聯賽的B級聯賽,對希臘及愛爾蘭，而這也是杜曹（Thomas Tuchel）接手前的最後一輪國際賽。然而英格蘭在過去兩個星期的歐聯及聯賽賽事後，有多達8名成員退隊，包括阿仙奴的沙卡、迪格蘭賴斯（Declan Rice），車路士的高爾彭馬、利維高維爾（Levi Colwill），曼城的科頓、基亞利殊（Jack Grealish）以及利物浦的阿諾特和修咸頓門將的蘭斯達爾（Aaron Ramsdale）。
英軍因此補選包括阿士東維拉的摩根羅渣士（Morgan Rogers）、紐卡素的利夫拿文杜（Tino Livramento）、般尼門將的占士查科特（James Trafford），還有韋斯咸的查洛保雲（Jarrod Bowen）、愛華頓的班夫韋迪（Jarrad Branthwaite）等。當中羅渣士是首次獲徵召，至於利夫拿文杜及查科特雖然過去獲得徵召，但仍未為英格蘭上陣過。
英格蘭最新大軍名單：
門將：甸恩軒達臣（Dean Henderson，水晶宮）、比克福特（Jordan Pickford，愛華頓）、占士查科特（James Trafford，般尼）
後衛：馬克古希（Marc Guehi，水晶宮）、安斯干沙（Ezri Konsa，阿士東維拉）、歷高利維斯（Rico Lewis，曼城）、基爾獲加（Kyle Walker，曼城）、李維斯賀爾（Lewis Hall，紐卡素）、哈活比里斯（Taylor Harwood-Bellis，修咸頓）、班夫韋迪（Jarrad Branthwaite，愛華頓）、利夫拿文杜（Tino Livramento，紐卡素）
中場：干拿加歷查（Conor Gallagher，馬德里體育會）、基比斯韋特（Morgan Gibbs-White，諾定咸森林）、安祖高美斯（Angel Gomes，里爾）、祖迪比寧咸（Jude Bellingham，皇家馬德里）、居迪斯鍾斯（Curtis Jones，利物浦）、摩根羅渣士（Morgan Rogers，阿士東維拉）
前鋒：安東尼哥頓（Anthony Gordon，紐卡素）、哈利卡尼（Harry Kane，拜仁慕尼黑）、馬度基（Noni Madueke，車路士）、奧尼屈堅斯（Ollie Watkins，阿士東維拉）、蘇蘭基（Dominic Solanke，熱刺）、查洛保雲（Jarrod Bowen，韋斯咸）