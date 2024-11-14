歐國聯｜比利時主攻意「大」利

比利時今晚深夜在歐國聯迎戰意大利已無退路，務必贏波才有機會出線8強；雖然傷兵不少，但仍有「魔獸」盧卡古回歸領銜攻堅，遇上踢法變得爽朗的「藍軍」意大利，今場足智彩入球中位數[2.5]球，可博「大」。(球賽編號FB3823，11月15日03:45開賽)
比利時現時在A2組4戰4分排第3，分別落後意大利及法國6分及5分；要躋身明年的8強淘汰賽，務必今場先擒意大利，否則若排小組第3則要落入附加賽，來屆或降B組。
球隊現時傷兵不少，隊長奇雲迪布尼仍落選，不過效力意甲拿玻里的盧卡古或RB萊比錫的奧賓達可掛帥，阿仙奴翼鋒李安度杜沙特及燕豪芬新星巴卡約高，在兩側支援，仍有火力。球隊上仗主場鬥法國輸1比2，但泰利文斯先射失12碼錯失先機，決心足的話，比利時主場仍料有不俗發揮。
兩軍近3次交手，「總入球」最少3球，包括上次意大利主場被逼和2比2。藍軍在歐國聯挽回不少名聲，4戰3勝1和入11球排榜首；翼衛迪羅倫素、中場大衛法迪斯及前鋒列迪古包辦當中7球，三線皆有得分能力。球隊目前出線形勢大好，近期在意甲費倫天拿「著火」的摩斯堅恩重新入選，將繼續以攻為守練兵，預計今場會是入球騷。
法國迎4戰全敗以色列
同晚法國迎戰4戰全敗的以色列，則是強弱分明一戰。法國王牌基利安麥巴比今月國際賽繼續落選，但効力巴黎聖日耳門的高路梅安尼計近4場國際賽入4球；由巴高拿及米高奧利斯輔助攻堅，火力十足，今夜在巴黎有力大炒對手。(球賽編號FB3861，11月15日03:45開賽)
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