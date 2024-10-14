歐國聯｜比利時法國鬥攻博「大」

今屆歐國聯A級聯賽改制，每組首、次名入8強，其中A2組3強鼎立，今晚深夜先演次名之爭，比利時及法國上仗皆顯示不俗火力，今場先取入球「大」。(球賽編號FB2171，10月15日02:45開賽)
比利時隊長中場奇雲迪布尼，上月公開表示不滿隊友，吞法國兩蛋時的發揮。「紅魔」上仗歐國聯作客意大利，由阿特蘭大的基迪拿尼出入攻中，曼城快馬謝利美杜古及阿仙奴的李安度杜沙特側擊，支援RB萊比錫的奧賓達攻堅。球隊先落後兩球，但藉多踢一人，由杜沙特1入球1助攻扳平。
由於榜首、3戰7分的意大利，今輪迎組同組包尾的以色列(球賽編號FB2172，10月15日02:45開賽)，3分穩取；形成暫時3戰只得出4分的比利時，今戰返主場鬥法國，要報上月一敗之辱外，今場再敗，幾可肯定無緣入8強。受壓主帥泰迪斯高必定進取，該仗後備出場的前鋒盧基巴基奧，今場有望升任正選，注入爭勝動力。
「高盧雄雞」法國今月亦缺王牌基利安麥巴比，主帥迪甘斯上仗由高路梅安尼任箭頭，奧士文尼迪比利、米高奧利斯及尼干古後上支援攻堅；結果4比1大炒以色列，目前3戰6分，較紅魔多2分。球隊論中前場爭位情況激烈，離開主場亦沒有退縮理由，今場先取「入球」大。
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