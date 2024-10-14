歐國聯｜比利時法國鬥攻博「大」

今屆歐國聯A級聯賽改制，每組首、次名入8強，其中A2組3強鼎立，今晚深夜先演次名之爭，比利時及法國上仗皆顯示不俗火力，今場先取入球「大」。(球賽編號FB2171，10月15日02:45開賽)

比利時隊長中場奇雲迪布尼，上月公開表示不滿隊友，吞法國兩蛋時的發揮。「紅魔」上仗歐國聯作客意大利，由阿特蘭大的基迪拿尼出入攻中，曼城快馬謝利美杜古及阿仙奴的李安度杜沙特側擊，支援RB萊比錫的奧賓達攻堅。球隊先落後兩球，但藉多踢一人，由杜沙特1入球1助攻扳平。