歐國聯｜比利時迎殘陣威爾斯

「紅魔」比利時在中場大將奇雲迪布尼重返大軍下，周三香港時間深夜迎戰殘陣出擊的威爾斯(23/09 02:45)，必定主攻搶3分，保住在A4組爭首名的機會。

比利時的皇家馬德里門將泰拔高圖爾斯，上次6月歐國聯4戰未有入選，而奇雲迪布尼則只缺陣最後一場作客波蘭的比賽，大軍以1比4受挫荷蘭後，之後3戰錄得2勝1和，包括憑前鋒巴舒亞伊一箭定江山挫波蘭，得以4戰7分守次席，保住爭首名希望。主帥馬天尼斯今輪應戰，雖前線缺少受傷的「魔獸」盧卡古及奧歷治，但仍有轉戰土超的巴舒亞伊及梅頓斯壓陣，配合中場大將迪布尼、夏薩特及大勇的李安度杜沙特，攻力仍相當鼎盛。「紅魔」今場只要贏波，下戰作客荷蘭將合演榜首大戰，決心毋用置疑。

相反，上周續新約4年的威爾斯領隊比治，今輪國際賽除了缺少受傷的祖阿倫、艾朗藍斯及賓戴維斯等中後場主將，連轉戰美職聯的隊長加里夫巴利，因飛越大洋洲報到的時間尚短，應不會在今場出戰，陣容弱上加弱，目前威爾斯4戰只得1分包尾。

羅拔壓陣鬥荷蘭

同組由王牌前鋒羅拔利雲度夫斯基壓陣的波蘭，迎戰4戰10分、有巴塞隊友迪比領軍的荷蘭(23/09 02:45)，4戰4分的主隊，今場務必要贏才能保住爭榜首的機會。