歐國聯｜求洗大敗恥辱 比利時誓贏「波」

經歷今屆歐國聯首戰大敗，歐國「紅魔鬼」比利時在香港時間周三深夜(09/06 02:45)續在A4組主場出擊，迎戰擁有神鋒羅拔利雲度夫斯基的波蘭，為保「歐洲一哥」的美譽，不容有失。 世界排名僅次巴西、位列第2的比利時，上仗在諸事不順下，主場以1比4不敵荷蘭，當中星級前鋒盧卡古在上半場中段，已因與敵衛碰撞受傷退下火線，而中場主力夏薩特只踢半場亦被換出，球隊兵敗如山倒，翼衛卡斯泰尼曾食詐胡，而射手梅頓斯曾攻門中柱，最終只能在完場前破蛋。

不過「紅魔鬼」教練馬天尼斯今戰賽前先派定心丸，指盧卡古只是撞傷，情況不算嚴重，但今場上陣成疑。馬帥賽前說：「敗仗提醒我們要在世盃達到的應有水平，這類硬仗幫助我們進步，這是一個過程，下一個考驗便是快要應付波蘭。」球隊在本月歐國聯缺少鼠蹊受傷的「鋼門」泰拔高圖爾斯壓陣，而中場主力奇雲迪布尼在歐國聯開賽前，公開指賽事無關重要，只當練習賽，但他今場仍會擔正出場；而李安度杜沙特、泰利文斯、梅頓斯及丹當斯卡將會升任正選，大軍實力仍不俗，面對世界排名26位的波蘭，只要上下一心，主場大有機會反彈。

迪布尼

利雲壓陣求「開齋」 另一邊廂，波蘭似未有受王牌前鋒利雲度夫斯基，要求今夏離開拜仁慕尼黑，堅決轉會巴塞隆拿的消息傳不停，幸歐國聯首戰仍憑兩名後備球員、中場卡文斯基及前鋒施維達斯基在下半場各建一功，反勝半力出擊的威爾斯，旗開得勝。 波蘭教練米利域斯基賽前已擬定未來3仗的門將人選，効力費倫天拿的達高禾斯基將在今場把關，對於比利時上仗大敗，他說：「比利時其實有很多機會、很多死球，他們有很多個人技術出色的球員，經歷大敗後，一定打醒精神，這場對賽將會很有趣。」利雲度夫斯基及拿玻里好手施連施基上仗踢足，今場亦會擔正，外流英超的後衛碧拿歷克及基列治亦有機會受到重用，大軍有力跟對手周旋。

利雲杜夫斯基