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體育
2025-03-21 12:26:33

歐國聯｜法國作客兩球不敵克羅地亞　丹麥主場挫葡萄牙

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克羅地亞在歐國聯的八強首回合先贏法國2:0。(路透社)

克羅地亞在歐國聯的八強首回合先贏法國2:0。(路透社)

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歐洲國家聯賽的八強比賽，克羅地亞首回合以2:0擊敗法國，而丹麥也在主場擊敗葡萄牙1:0。至於西班牙就以2:2迫和荷蘭，德國就2:1領先意大利。

法國隊今次有基利安麥巴比（Kylian Mbappe）重返國家隊，可是高盧雄作客克羅地亞未取得優勢，開賽僅8分鐘就因為法國守將伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konate）犯手球，球證判罰12碼。克羅地亞的卡拉馬歷（Andrej Kramaric）操刀，卻被法國門將的邁治蘭（Mike Maignan）救出。然而法國26分鐘仍是要落後，保迪米亞（Ante Budimir）接應隊友傳中，邁治蘭擋到一樣入網。克羅地亞上半場補時階段，再由比列錫（Ivan Persic）建功，半場領先2:0。下半場雙方都未有取得入球，法國首回合輸0:2。

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卡拉馬歷的12碼被邁洽蘭擋出。(路透社) 比列錫上半場補時為克羅地亞再下一城至2:0。(路透社) 克羅地亞2:0擊敗法國。(路透社) 克羅地亞2:0擊敗法國。(路透社) 克羅地亞2:0擊敗法國。(路透社) 克羅地亞2:0擊敗法國。(路透社)

海倫否認慶祝取笑C朗

至於葡萄牙在作客對丹麥的比賽，雖然有曼聯中場的基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）射失12碼，但前鋒的海倫（Rasmus Hojlund）下半場為丹麥建功，令球隊1:0擊敗葡萄牙。海倫入波後做出了對手基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）的慶祝動作，這位紅魔鋒將解畫，否認是取笑C朗，他表示：「他是我偶像。這不是要取笑他或者甚麼。在我的足球生涯，他給我很大的衝擊。可能是有點矛盾，但是對着他和葡萄牙入波，這是很具意義。我記得的是自他在2011年射入一個罰球，自此我就是C朗的粉絲。」

另外的兩場八強首回合，西班牙雖然先由尼高威廉斯（Nico Williams）打開紀錄，但加普（Cody Gakpo）之後為荷蘭追平。雷恩達斯（Tijjani Reijnders）在換邊不過39秒再為荷蘭反先之下，橙衣軍團在82分鐘有19歲小將的夏圖（Jorrel Hato）領紅牌被逐，西班牙藉多打一個之利，補時由後備上陣的米基爾馬連奴（Mikel Merino）追平，兩隊最終踢平2:2。而德國隊在作客意大利，上半場9分鐘意大利雖然由辛度東拿利（Sandro Tonali）打開紀錄，不過基連迪恩斯特（Tim Kleindienst）在換邊4分鐘就為德國追平。加上哥列斯卡（Leon Goretzka）在78分鐘射入，令德國作客反勝2:1。

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海倫否認模仿C朗慶祝是取笑對方。(路透社) 馬連奴為西班牙追平2:2。(路透社) 基連迪恩斯特下半場為德國追平。(路透社) 丹麥1:0贏葡萄牙。(路透社) 荷蘭2:2和西班牙。(路透社) 德國2:1贏意大利。(路透社)

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