歐國聯｜法國作客兩球不敵克羅地亞　丹麥主場挫葡萄牙

歐洲國家聯賽的八強比賽，克羅地亞首回合以2:0擊敗法國，而丹麥也在主場擊敗葡萄牙1:0。至於西班牙就以2:2迫和荷蘭，德國就2:1領先意大利。

法國隊今次有基利安麥巴比（Kylian Mbappe）重返國家隊，可是高盧雄作客克羅地亞未取得優勢，開賽僅8分鐘就因為法國守將伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konate）犯手球，球證判罰12碼。克羅地亞的卡拉馬歷（Andrej Kramaric）操刀，卻被法國門將的邁治蘭（Mike Maignan）救出。然而法國26分鐘仍是要落後，保迪米亞（Ante Budimir）接應隊友傳中，邁治蘭擋到一樣入網。克羅地亞上半場補時階段，再由比列錫（Ivan Persic）建功，半場領先2:0。下半場雙方都未有取得入球，法國首回合輸0:2。