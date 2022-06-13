歐國聯｜法國再鬥克望攞尾彩 還看麥巴比

上屆世盃冠軍法國，在本月歐國聯3場不勝，A1組包尾，球迷大失所望；不過該隊香港時間今夜(14/06 02:45)，返巴黎主場再跟克羅地亞交手，相信被譽為現時世上身價最高的前鋒基利安麥巴比，將會擔正出場，力求為「高盧雄雞」以勝利完成今個球季，收爐唞暑。
法國歐國聯3戰，先在主場受挫丹麥，之後兩仗作客分別以1比1打和克羅地亞及奧地利，其中傷愈的基利安麥巴比，上仗下半場換入後，戰至完場前接應尼干古傳送扳平，麥巴比、尼干古及中場新貴古安杜斯，今場有望在主場擔正，反而另一王牌射手賓施馬上仗踢足，今場或會退居後備，由賓耶達掛帥。主帥迪甘斯在歐國聯不斷輪換，考驗入選球員，對上仗和波仍不介懷表示：「這不是我們期望的賽果，但己隊未在最佳狀態，並且讓一些年輕球員有出場機會。」
不過膝傷痊愈的麥巴比，上仗出場代替陷長期入球荒的基沙文後，球隊攻勢明顯轉猛，他賽後仍有爭勝決心稱，「我們贏不到今仗，但會嘗試在周一(對克羅地亞)全力爭勝；不用太過擔心，只要求繼續進步。」麥巴比上仗在球隊作客被克羅地亞逼和時，因傷缺陣。
克軍有實力有活力
當然3戰得4分的克羅地亞，實力不能看輕；尤其上仗作客丹麥，憑首席門將利華高域穩健的表現、加上中場主力莫迪歷半場換入後改變戰局及中場好手柏沙歷近門奠勝，得以打開今屆歐國聯勝門。莫迪歷及另一中場悍將高華錫，今場將會重返正選陣容，球隊中場組織力必大幅加強，前線或輪換由比卡奴夥拍美查攻堅，亦充滿活力。克軍教練戴歷大讚球隊說：「我原以為球隊應付不到7天踢3場，但卻取得出色的勝仗；他們全場奔走，充滿活力，周一(對法國)亦會一樣。」