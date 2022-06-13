歐國聯｜法國再鬥克望攞尾彩 還看麥巴比

上屆世盃冠軍法國，在本月歐國聯3場不勝，A1組包尾，球迷大失所望；不過該隊香港時間今夜(14/06 02:45)，返巴黎主場再跟克羅地亞交手，相信被譽為現時世上身價最高的前鋒基利安麥巴比，將會擔正出場，力求為「高盧雄雞」以勝利完成今個球季，收爐唞暑。

法國歐國聯3戰，先在主場受挫丹麥，之後兩仗作客分別以1比1打和克羅地亞及奧地利，其中傷愈的基利安麥巴比，上仗下半場換入後，戰至完場前接應尼干古傳送扳平，麥巴比、尼干古及中場新貴古安杜斯，今場有望在主場擔正，反而另一王牌射手賓施馬上仗踢足，今場或會退居後備，由賓耶達掛帥。主帥迪甘斯在歐國聯不斷輪換，考驗入選球員，對上仗和波仍不介懷表示：「這不是我們期望的賽果，但己隊未在最佳狀態，並且讓一些年輕球員有出場機會。」

不過膝傷痊愈的麥巴比，上仗出場代替陷長期入球荒的基沙文後，球隊攻勢明顯轉猛，他賽後仍有爭勝決心稱，「我們贏不到今仗，但會嘗試在周一(對克羅地亞)全力爭勝；不用太過擔心，只要求繼續進步。」麥巴比上仗在球隊作客被克羅地亞逼和時，因傷缺陣。