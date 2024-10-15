歐國聯｜無懼傷兵咒 狂牛底厚有力食「塞」

上仗缺少多達7位歐國盃決賽主力的「狂牛兵團」西班牙，在主場苦戰下小勝負隅頑抗的丹麥；今晚深夜續在地頭出戰歐國聯，遇上新勝的塞爾維亞，憑質素較佳兼仍有力輪換另一班好手出擊下，可再熱捧主勝。(球賽編號FB2203，10月16日02:45開賽)
今夏捧走歐國盃的一眾「狂牛」功臣，新球季不斷交上惡運，頻中傷兵咒；其中右閘丹尼爾卡華積(Dani Carvajal)及防中洛迪卡斯簡迪(Rodri)，在球會比賽勇戰傷膝，復出更遙遙無期，二人上仗賽前只能以拐杖攙扶，為隊友打氣提振士氣。
可幸一向善用新人的主帥迪拿富安迪(Fuente)在上仗歐國聯的「4-2-3-1」陣式，由傷愈的隊長艾華路莫拉達(Alvaro Morata)掛帥；新星耶馬爾(Yamal)、柏迪(Pedri)及奧耶沙巴爾(Oyarzabal)輔助攻堅。該仗上半場較慢熱，加上對手踢法「頗辣」，眾將又浪費不少入波機會下，最終靠皇家蘇斯達中場蘇比文迪(Zubimendi)尾段一箭定江山，在歐國聯A4組，以3戰7分排榜首。
耶馬爾退隊
穿上國家隊10號球衣的超新星耶馬爾，全場成對手針對目標，完場前疑似左大腿受傷被換走，今場又要退隊缺陣；但該仗後備出場的中場阿歷斯巴爾拿(Alex Baena)、美連奴(Merino)及前鋒祖斯奴(Joselu)，今夜有望升正；翼衛古古列拿(Cucurella)亦有望登場，一樣高質，今場再贏，幾可肯定提早出線明年歐國聯8強淘汰賽。
對手塞爾維亞上仗主場憑對手後衛擺烏龍先開紀錄，復出射手阿歷山大米祖域(Aleksander Mitrovic)下半場拉開比分，主場2比0打敗近況低迷的瑞士，暫時3戰4分。球隊上月曾靠主場悶和西班牙，但作客火力極弱，今場要死守求保住出線機會不易。
丹麥撼瑞士坐和望贏
同組瑞士迎戰丹麥。瑞士上仗歐國聯敗走塞爾維亞，在本屆歐國聯3戰全敗，表現大幅走樣。反而丹麥上仗作客以0比1僅負西班牙，歐國聯連勝後首嘗敗績；但球隊表現持續不俗，前線又有力輪換另一些好手出場，今場有力坐和望贏。(球賽編號FB2208，10月16日02:45開賽)
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