歐國聯｜無懼傷兵咒 狂牛底厚有力食「塞」

上仗缺少多達7位歐國盃決賽主力的「狂牛兵團」西班牙，在主場苦戰下小勝負隅頑抗的丹麥；今晚深夜續在地頭出戰歐國聯，遇上新勝的塞爾維亞，憑質素較佳兼仍有力輪換另一班好手出擊下，可再熱捧主勝。(球賽編號FB2203，10月16日02:45開賽) 今夏捧走歐國盃的一眾「狂牛」功臣，新球季不斷交上惡運，頻中傷兵咒；其中右閘丹尼爾卡華積(Dani Carvajal)及防中洛迪卡斯簡迪(Rodri)，在球會比賽勇戰傷膝，復出更遙遙無期，二人上仗賽前只能以拐杖攙扶，為隊友打氣提振士氣。

可幸一向善用新人的主帥迪拿富安迪(Fuente)在上仗歐國聯的「4-2-3-1」陣式，由傷愈的隊長艾華路莫拉達(Alvaro Morata)掛帥；新星耶馬爾(Yamal)、柏迪(Pedri)及奧耶沙巴爾(Oyarzabal)輔助攻堅。該仗上半場較慢熱，加上對手踢法「頗辣」，眾將又浪費不少入波機會下，最終靠皇家蘇斯達中場蘇比文迪(Zubimendi)尾段一箭定江山，在歐國聯A4組，以3戰7分排榜首。 耶馬爾退隊 穿上國家隊10號球衣的超新星耶馬爾，全場成對手針對目標，完場前疑似左大腿受傷被換走，今場又要退隊缺陣；但該仗後備出場的中場阿歷斯巴爾拿(Alex Baena)、美連奴(Merino)及前鋒祖斯奴(Joselu)，今夜有望升正；翼衛古古列拿(Cucurella)亦有望登場，一樣高質，今場再贏，幾可肯定提早出線明年歐國聯8強淘汰賽。