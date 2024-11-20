歐國聯｜瑞典基奧基尼斯大四喜大炒阿塞拜疆　匈牙利補時12碼迫和德國

士砵亭的瑞典射手基奧基尼斯（Viktor Gyokeres）今季勇不可擋。在歐洲國家聯賽的C級聯賽，瑞典以6:0大勝阿塞拜疆，基奧基尼斯個人入4球，而熱刺的前鋒古路施夫斯基（Dejan Kulusevski）亦梅開二度。至於在A級聯賽，已鎖定晉級八強的德國，就在補時被匈牙利射入12碼迫和1:1。

目前在歐聯及葡超射手榜都領先的基奧基尼斯，有傳是領隊艾摩廉（Ruben Amorim）轉投曼聯後的頭號目標，不過他的解約金達8,300萬英鎊，這將是曼聯的重要考慮。在回到國家隊，基奧基尼斯仍保持狀態，瑞典上半場10分鐘先由古路施夫斯基打開紀錄，而基奧基尼斯在26及37分鐘取得入球，紐卡素的阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）本來有機會射成4:0，不過視像助理裁判（VAR）指越位在先而無效，但瑞典半場仍領先3球。