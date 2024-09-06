歐國聯｜聖馬力諾力克列支敦士登創歷史 「超級魚腩」等足20年終贏波(有片)

世界排名210位長期包尾的「超級魚腩球隊」聖馬力諾，周四在歐洲國家聯賽D1組首戰1:0主場擊敗列支敦士登，取得該國歷來首場正式比賽的勝仗，創造歷史，將正賽戰績改寫成1勝5和171負，若計算友賽在內，則是20年後再次取勝，終止了國際足球史上最長的140場不勝走勢。他們對上一場勝仗是2004年，對手也是列支敦士登，同樣以1:0獲勝。

聖馬力諾人口只得約3萬人，男子足球隊於1986年成立，首場國際賽在1990年，大多數被對手大炒，甚至連入球都是奢侈，去年他們在歐國盃外圍賽連續3戰攻破丹麥、哈薩克及芬蘭大門，便足以讓球迷狂歡，惟最終三戰均輸波。雖然聖馬力諾最近也在一些友賽中曾與對手打和，但正式賽事已經23連敗，對上一次能夠和波收場是2020年的歐國聯比賽，與直布羅陀互交白卷。

今屆歐洲國家聯賽D1組首戰對列支敦士登，比賽進行至53分鐘，年僅19歲的辛素利（Nicko Sensoli）把握列支敦士登後防解圍犯錯，門前快腳將球挑入對方大門，取得全場唯一入球，是該國史上首場正式賽事勝利。 19歲英雄辛素利：上次未出世 不知贏波是如何 6個月前才首次代表國家隊上陣的辛素利正效力意丁球隊聖基利安奴，他賽後笑稱聖馬力諾對上一次取勝時，自己仍未出世：「我不知聖馬力諾上次贏波是如何，今場我很開心，至今仍然難以置信。能夠在家人面前於主場取勝真的難能可貴，希望勝利會陸續有來。」



Exactly how I’d imagine a San Marino goal tbf pic.twitter.com/JO6MK68zGQ — ⛷️ (@stokaljona) September 5, 2024

The reaction to San Marino winning their first game in 20 years.



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