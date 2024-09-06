熱門搜尋:
摩羯 猴痘 居屋2024 自助餐優惠 中秋節2024 天璽．天 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 iPhone 16
dadblk2 madblk2
返回
體育
2024-09-06 11:30:10

歐國聯｜聖馬力諾力克列支敦士登創歷史 「超級魚腩」等足20年終贏波(有片)

分享：
聖馬力諾在歐洲國家聯賽D1組首戰1:0主場擊敗列支敦士登，取得該國歷來首場正式比賽的勝仗，年僅19歲的辛素利成為國家英雄。

聖馬力諾在歐洲國家聯賽D1組首戰1:0主場擊敗列支敦士登，取得該國歷來首場正式比賽的勝仗，年僅19歲的辛素利成為國家英雄。

adblk5

世界排名210位長期包尾的「超級魚腩球隊」聖馬力諾，周四在歐洲國家聯賽D1組首戰1:0主場擊敗列支敦士登，取得該國歷來首場正式比賽的勝仗，創造歷史，將正賽戰績改寫成1勝5和171負，若計算友賽在內，則是20年後再次取勝，終止了國際足球史上最長的140場不勝走勢。他們對上一場勝仗是2004年，對手也是列支敦士登，同樣以1:0獲勝。

聖馬力諾在歐洲國家聯賽D1組首戰1:0主場擊敗列支敦士登，取得該國歷來首場正式比賽的勝仗，年僅19歲的辛素利成為國家英雄。 聖馬力諾在歐洲國家聯賽D1組首戰1:0主場擊敗列支敦士登，取得該國歷來首場正式比賽的勝仗，年僅19歲的辛素利成為國家英雄。 聖馬力諾在歐洲國家聯賽D1組首戰1:0主場擊敗列支敦士登，取得該國歷來首場正式比賽的勝仗，年僅19歲的辛素利成為國家英雄。 聖馬力諾在歐洲國家聯賽D1組首戰1:0主場擊敗列支敦士登，取得該國歷來首場正式比賽的勝仗，年僅19歲的辛素利成為國家英雄。 聖馬力諾在歐洲國家聯賽D1組首戰1:0主場擊敗列支敦士登，取得該國歷來首場正式比賽的勝仗，年僅19歲的辛素利成為國家英雄。 聖馬力諾在歐洲國家聯賽D1組首戰1:0主場擊敗列支敦士登，取得該國歷來首場正式比賽的勝仗，年僅19歲的辛素利成為國家英雄。 聖馬力諾在歐洲國家聯賽D1組首戰1:0主場擊敗列支敦士登，取得該國歷來首場正式比賽的勝仗，年僅19歲的辛素利成為國家英雄。

聖馬力諾人口只得約3萬人，男子足球隊於1986年成立，首場國際賽在1990年，大多數被對手大炒，甚至連入球都是奢侈，去年他們在歐國盃外圍賽連續3戰攻破丹麥、哈薩克及芬蘭大門，便足以讓球迷狂歡，惟最終三戰均輸波。雖然聖馬力諾最近也在一些友賽中曾與對手打和，但正式賽事已經23連敗，對上一次能夠和波收場是2020年的歐國聯比賽，與直布羅陀互交白卷。

adblk6

今屆歐洲國家聯賽D1組首戰對列支敦士登，比賽進行至53分鐘，年僅19歲的辛素利（Nicko Sensoli）把握列支敦士登後防解圍犯錯，門前快腳將球挑入對方大門，取得全場唯一入球，是該國史上首場正式賽事勝利。

19歲英雄辛素利：上次未出世 不知贏波是如何

6個月前才首次代表國家隊上陣的辛素利正效力意丁球隊聖基利安奴，他賽後笑稱聖馬力諾對上一次取勝時，自己仍未出世：「我不知聖馬力諾上次贏波是如何，今場我很開心，至今仍然難以置信。能夠在家人面前於主場取勝真的難能可貴，希望勝利會陸續有來。」
 

amJetso送香港迪士尼樂園成人一日門票  ⬇️⬇️立即開APP參加⬇️⬇️

 
 