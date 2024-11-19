歐國聯｜聖馬力諾歷史首次作客勝利　作客贏列支敦士登

世界排名最低，歐洲小國的聖馬力諾，在歐洲國家聯賽的D級聯賽，作客以3:1擊敗列支敦士登，取得該國歷史上首次在有競爭性的賽事中作客贏波，也是該國首次在國際賽贏超過1球。

目前世界排名210，是世界排名最低一隊，歷史上他們只贏過2場的比賽，分別是2004年的一場友誼賽以及今年9月的歐洲國家聯賽，兩場對手都是列支敦士登，兩場都是主場贏1:0。在這次作客另一小國的列支敦士登，上半場末段失守，被對手的艾朗施利（Aron Sele）攻破大門，半場落後0:1。