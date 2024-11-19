歐國聯｜聖馬力諾歷史首次作客勝利　作客贏列支敦士登

世界排名最低，歐洲小國的聖馬力諾，在歐洲國家聯賽的D級聯賽，作客以3:1擊敗列支敦士登，取得該國歷史上首次在有競爭性的賽事中作客贏波，也是該國首次在國際賽贏超過1球。
目前世界排名210，是世界排名最低一隊，歷史上他們只贏過2場的比賽，分別是2004年的一場友誼賽以及今年9月的歐洲國家聯賽，兩場對手都是列支敦士登，兩場都是主場贏1:0。在這次作客另一小國的列支敦士登，上半場末段失守，被對手的艾朗施利（Aron Sele）攻破大門，半場落後0:1。
The moment that sealed San Marino's Promotion to League C! pic.twitter.com/9f70lx6qLN— SPFL Mediawatch (@SPFLWatch) November 18, 2024
獲得來屆升級資格
然而這支離開國門就未贏過的球隊，換邊僅1分鐘就由拿沙利（Lorenzo Lazzari）追平。到66分鐘他們更獲得12碼，尼高拉蘭尼（Nicola Nanni）操刀射入，令聖馬力諾反超前。高連奴基（Alessandro Golinucci）在76分鐘錦上添花，為聖馬力諾寫下國家的歷史，以3:1作客擊敗列支敦士登。這是聖馬力諾自2004年的首次勝利後的20年，在過去211次國際賽，輸足199場。然而聖馬力諾在今屆歐國聯的D級聯賽分組，取得2勝1和1負，力壓同組的列支敦士登及直布羅陀，來屆升上C級聯賽。歐國聯的D級聯賽分成2組，當中聖馬力諾、直布羅陀及列支敦士登編入同組，而另一組就有摩爾多瓦、馬爾他及安道爾。
今年帶領聖馬力諾兩勝列支敦士登的施禾利（Roberto Cevoli）在賽後表示：「上半場落後的一球是對足球的侮辱，不過這班孩子很出色，他們值得取得這成就。」聖馬力諾的足協主席圖拉（Marco Tura）賽後接受訪問也感慨地哭起來，他表示：「這些孩子今晚創造了歷史。作為一個人、作為運動員、作為男人們展示出他們的價值，我為這些孩子而哭。」
A historic night for Sammarinese football:— Pat's Football Blog ⚽️ (@PatsFballBlog) November 18, 2024
First away win
Biggest-ever victory
First time they've scored three goals in a competitive fixture
First time they came from behind to win
First time they've finished top of a group
😎👍 @FSGC_official
🇸🇲⚽️#PFBontour#SanMarino pic.twitter.com/HWuyuXcOYI