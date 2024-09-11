歐國聯｜英格蘭卡尼100場國家隊比賽　獨轟兩粒輕取芬蘭

歐洲國家聯賽的B級聯賽，英格蘭以2:0擊敗芬蘭。這場比賽是隊長哈利卡尼（Harry Kane）個人第100次代表英軍上陣，而他今場個人包辦三獅軍團的兩個入球。至於在A級聯賽，荷蘭與德國踢平2:2，不過荷蘭就有中堅的尼敦阿基（Nathan Ake）受重創。
今屆歐國聯被降落B級賽事的英格蘭，繼續由U21的主帥卡斯利（Lee Carsley）暫時領軍，而今場也是卡尼第100場的國際賽。這位拜仁慕尼黑的前鋒在上半場已經頭槌為英格蘭先攻破對手大門，不過旁證指越位在先，入球無效。上半場互無紀錄下，換邊後英軍終於得手，卡尼57分鐘接應隊友的直線，先避過對手後在禁區起腳，為英格蘭先開紀錄。這位英格蘭射手在76分鐘再下一城，協助英格蘭以2:0贏波。在今屆賽事取得兩連勝。
荷蘭主場迫和德國2:2
在A級聯賽的第3組，荷蘭就主場對德國。荷蘭上半場2分鐘已經由雷恩達斯（Tijjani Reijnders）建功。不過安達夫（Deniz Undav）在38分鐘為德國隊扳平，加上甘美治（Joshua Kimmich）補時階段再下一城，令荷蘭領先。不過換邊後杜費斯（Denzel Dumfries）在50分鐘已為荷蘭追平，兩隊最初以2:2握手言和。
不過荷蘭在上半場末段傳來壞消息，隊中的曼城守將阿基需要由擔架抬離場。主帥的朗奴高文（Ronald Koeman）表示：「這像是肌肉的受傷，不過我還未確定。」