歐國聯｜英格蘭卡尼100場國家隊比賽　獨轟兩粒輕取芬蘭

歐洲國家聯賽的B級聯賽，英格蘭以2:0擊敗芬蘭。這場比賽是隊長哈利卡尼（Harry Kane）個人第100次代表英軍上陣，而他今場個人包辦三獅軍團的兩個入球。至於在A級聯賽，荷蘭與德國踢平2:2，不過荷蘭就有中堅的尼敦阿基（Nathan Ake）受重創。

今屆歐國聯被降落B級賽事的英格蘭，繼續由U21的主帥卡斯利（Lee Carsley）暫時領軍，而今場也是卡尼第100場的國際賽。這位拜仁慕尼黑的前鋒在上半場已經頭槌為英格蘭先攻破對手大門，不過旁證指越位在先，入球無效。上半場互無紀錄下，換邊後英軍終於得手，卡尼57分鐘接應隊友的直線，先避過對手後在禁區起腳，為英格蘭先開紀錄。這位英格蘭射手在76分鐘再下一城，協助英格蘭以2:0贏波。在今屆賽事取得兩連勝。