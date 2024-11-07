歐國聯｜英格蘭愛爾蘭球迷互嘘國歌雙雙被罰

歐洲足協（UEFA）宣布，向英格蘭及愛爾蘭各自罰款。原因是在今年9月的歐洲國家聯賽，愛爾蘭對英格蘭的B級聯賽中，雙方球迷互嘘對方國歌。

歐洲足協指出，在今年9月在愛爾蘭主場進行的歐國聯賽，英格蘭球迷在賽前嘘愛爾蘭國歌《戰士之歌》（Amhran na bhFiann），向英格蘭足總罰款12,500歐元。而同樣，主場的愛爾蘭球迷也因為嘘英國的《天佑我皇》，被罰款1萬歐元。而英格蘭的罰款比愛爾蘭多，是因為英格蘭球迷已不是第一次違規。

另外，愛爾蘭足協亦因為球迷在球場燃放煙火而罰款9,250歐元，至於有球迷闖入球場再被加罰6,000歐元。至於英格蘭亦因為有球迷走入場而被罰多5,000歐元。該仗比賽，英格蘭以2:0擊敗愛爾蘭。