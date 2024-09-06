歐國聯｜英格蘭新帥考牌 勢炒愛爾蘭

愛爾蘭球員，英格蘭領隊。後修夫基年代的「三獅兵團」英格蘭，在歐國聯重新出發，並由前愛爾蘭好手卡斯利，暫代主帥，領軍在明晚深夜的B2組作客愛爾蘭。三獅陣容雖然不整，但中前場仍然好手林立，質素遠超今場的老對手；加上是新波士考牌戰，不難輕鬆贏波而回(9月8日0:00開賽)。

英格蘭在歐國盃受挫「狂牛兵團」屈居亞軍後，修夫基離職，今次由暫代領隊卡斯利點兵，後者一年前曾帶領英格蘭U21在決賽1比0打敗西班牙，封王U21歐國盃。根據往績，韋堅遜、皮亞斯及修夫基帶領U21後，都可以升呢坐正三獅主帥一職，卡斯利當然有機會紮職。