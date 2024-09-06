歐國聯｜英格蘭新帥考牌 勢炒愛爾蘭

愛爾蘭球員，英格蘭領隊。後修夫基年代的「三獅兵團」英格蘭，在歐國聯重新出發，並由前愛爾蘭好手卡斯利，暫代主帥，領軍在明晚深夜的B2組作客愛爾蘭。三獅陣容雖然不整，但中前場仍然好手林立，質素遠超今場的老對手；加上是新波士考牌戰，不難輕鬆贏波而回(9月8日0:00開賽)。
英格蘭在歐國盃受挫「狂牛兵團」屈居亞軍後，修夫基離職，今次由暫代領隊卡斯利點兵，後者一年前曾帶領英格蘭U21在決賽1比0打敗西班牙，封王U21歐國盃。根據往績，韋堅遜、皮亞斯及修夫基帶領U21後，都可以升呢坐正三獅主帥一職，卡斯利當然有機會紮職。
再者，由於英格蘭上屆在A3組包尾，今屆要降級B組，面對愛爾蘭之外，同組是只值歐洲二、三線的芬蘭及希臘，形勢如「獅入羊群」。就算祖迪比寧咸、菲爾科頓、奧尼屈堅斯及高爾彭馬等中場前尖兵有傷，今次國際賽無法效勞。但迪格蘭賴斯、布卡約沙卡及隊長哈利卡尼仍會孭重飛；面對連續7次足球大賽不入決賽周的愛爾蘭，不難憑超班鋒力，打響頭炮。
愛爾蘭不乏英超兵
愛爾蘭今夏友賽大敗葡萄牙後，宣布由前冰島、牙買加主帥賀格臣主理；大軍陣容無大驚喜，門將基拿靴、老將隊長史密斯高文鎮守防線；中場由英冠球員做主力，包括莫林比、阿倫布朗尼及積遜禮特，而前線則有英超的伊雲費格遜及奧賓尼。
再者，愛爾蘭長年積弱，歐國盃外圍賽以小組尾二出局，8戰入9球失10球，隊內又無孭飛球星；縱在主場會有不俗戰意，也不會輕易放過「三獅」這個老對手，但卻力有不逮，恐怕入波也難。