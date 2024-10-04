歐國聯｜英格蘭相隔7年再召蘇蘭基　卡斯利稱要保持新鮮感

英格蘭國家隊在周四（3日）進行點兵，為下星期對希臘及芬蘭的兩場歐洲國家聯賽準備，當中暫代領隊的卡斯利（Lee Carsley）徵召了熱刺前鋒的蘇蘭基（Dominic Solanke），而曼聯的哈利馬古尼（Harry Maguire）卻被剔出及單。卡斯利在記者會上解釋，名單是想要保持新鮮感，以及要球員理解所有位置都是要爭取。

三獅兵團在周四公布25人的大軍名單，與上月的名單比較，馬古尼、伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）、利夫拿文度（Tino Livramento）及查洛保雲（Jarrod Bowen）落選，並由祖迪比寧咸（Jude Bellingham）、基爾獲加（Kyle Walker）及蘇蘭基取代。卡斯利在記者會上表示：「在我的想法是，我想確保這有新鮮感。在當你收到電郵或者WhatsApp說你被徵召，你會覺得是一個成就，因為一切都不再是理所當然。我認為這是很重要，因為這不是複製而已，我要他們覺得他們的位置是爭取得來。」