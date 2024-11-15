歐國聯｜英格蘭試新兵輕取希臘　意大利法國晉級八強

歐洲國家聯賽B級聯賽的分組，英格蘭在9位球員退隊下，今場收起隊長哈利卡尼（Harry Kane），但仍憑奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）及居迪斯鍾斯（Curtis Jones）入球，以3:0擊敗希臘，一報主場落敗之辱。至於A級聯賽，意大利憑辛度東拿尼（Sandro Tonali）的入球擊敗比利時，而法國主場只與以色列踢平0:0。

賽前有9名球員因傷退隊，令卡尼感到不滿。然而在今場作客，英軍同時收起卡尼，以阿士東維拉的屈堅斯擔綱正選，中場有祖迪比寧咸（Jude Bellingham）還有馬度基（Noni Madueke）與安東尼哥頓（Anthony Gordon）在兩側。屈堅斯在7分鐘就把握機會，為英軍取得領先。英格蘭在下半場才換入卡尼，而球隊在78分鐘，憑比寧咸射門中柱反彈中對手門將的華拿祖迪莫斯（Odysseas Vlachodimos）入網，令英格蘭拉開比數，加上居迪斯鍾斯在83分鐘添紀錄，令英格蘭以3:0取勝。