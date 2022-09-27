歐國聯︱英格蘭防線屢犯錯遭德國迫和　分組6戰未勝

英格蘭在今屆的歐洲國家聯賽，不單要降班，更錄6戰不勝的劣績。球隊防線在哈利馬古尼（Harry Maguire）先犯錯而失球後，一度憑哈利卡尼（Harry Kane）反勝，只是門將尼克普比（Nick Pope）末段未能接住射門而被對手補中，令英格蘭只能以3:3戰平德國，分組6戰3和3負。

賽前已確定降班，英格蘭爭取的是避免分組未得一勝的尷尬。半場雖然雙方互無紀錄，但換邊至52分鐘三獅兵團就陷於劣勢。馬古尼後防傳送失誤，被穆斯亞拿（Jamal Musiala）截得，之後馬古尼更踢跌對手而輸12碼。根度簡（Ilkay Gundogan）射入12碼，為德國取得領先。效力車路士的夏維斯（Kai Havertz）在67分鐘禁區頂的妙射為德國拉開比數。

卡尼12碼一度反先

英格蘭在71分鐘，先由勞基梳爾（Luke Shaw）近門建功，為英格蘭射入今屆賽事首個非12碼的入球。而美臣蒙特（Mason Mount）75分鐘再下一城，為英格蘭追平2:2。而英格蘭在83分鐘再獲得12碼，卡尼為英格蘭射入反先。可是英格蘭最終仍未能取得3分，因為基拿比（Serge Gnabry）在87分鐘的一記遠射，普比未能接住之外，更溜至夏維斯眼前，被後者射成3:3完場。