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體育
2022-09-27 10:46:05

歐國聯︱英格蘭防線屢犯錯遭德國迫和　分組6戰未勝

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尼克普比未能接住皮球，令英格蘭最終被迫和。(路透社)

尼克普比未能接住皮球，令英格蘭最終被迫和。(路透社)

英格蘭在今屆的歐洲國家聯賽，不單要降班，更錄6戰不勝的劣績。球隊防線在哈利馬古尼（Harry Maguire）先犯錯而失球後，一度憑哈利卡尼（Harry Kane）反勝，只是門將尼克普比（Nick Pope）末段未能接住射門而被對手補中，令英格蘭只能以3:3戰平德國，分組6戰3和3負。

賽前已確定降班，英格蘭爭取的是避免分組未得一勝的尷尬。半場雖然雙方互無紀錄，但換邊至52分鐘三獅兵團就陷於劣勢。馬古尼後防傳送失誤，被穆斯亞拿（Jamal Musiala）截得，之後馬古尼更踢跌對手而輸12碼。根度簡（Ilkay Gundogan）射入12碼，為德國取得領先。效力車路士的夏維斯（Kai Havertz）在67分鐘禁區頂的妙射為德國拉開比數。

卡尼12碼一度反先

英格蘭在71分鐘，先由勞基梳爾（Luke Shaw）近門建功，為英格蘭射入今屆賽事首個非12碼的入球。而美臣蒙特（Mason Mount）75分鐘再下一城，為英格蘭追平2:2。而英格蘭在83分鐘再獲得12碼，卡尼為英格蘭射入反先。可是英格蘭最終仍未能取得3分，因為基拿比（Serge Gnabry）在87分鐘的一記遠射，普比未能接住之外，更溜至夏維斯眼前，被後者射成3:3完場。

馬古尼踢跌對手輸12碼。(路透社) 美臣蒙特一度為英格蘭追平2:2。(路透社)

英軍主帥修夫基（Gareth Southgate）賽後表示：「作為團隊，我們今個星期才聚在一起。這對他們來說是艱難的，而他們得到成長。你總是需要承受着壓力，因為我們要去打世界盃。我們3月在這裡友賽過科特迪瓦，在對手少打一人下變成無意義的比賽，我們沒有得着。不過今個星期，我們得到很多，他們踏出向前的步伐，而團隊也在一起。這種得益是長遠的。」

意大利2球贏匈牙利出線

對於球隊的失誤，他指：「多次的失誤令我們失球，不過我們應該聚焦於結果，我們有很強大的精神，這是我們過去幾場沒有展示出來的。球迷是看到的，他們也享受這樣的。」他又指：「所有的失球都是可以避免，在0:2之時我們處於困難的時刻。球員們自己以及與我都集體討論過。整個經驗都是我們作為團隊而成長所必要的。」

同組的另一場比賽，意大利以2:0擊敗匈牙利，以11分反壓對手升上分組首位，取得歐國盃的四強賽席位。

意大利2:0贏匈牙利。(路透社)

意大利2:0贏匈牙利。(路透社)

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