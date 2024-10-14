歐國聯｜荷蘭中門大開 德國有力贏榜首戰

德國一眾老兵今夏退役，加上門將達史特根長期養傷、新星穆斯亞拿及大勇箭頭夏維斯輕傷缺陣；但少帥拿高士文繼續大膽用新人，剛戰作客波斯尼亞，首次入選即擔正的慕遜加柏前鋒基斯甸斯特(Kleindienst)，擔任箭頭，即交出助攻；加上大勇的史特加鋒將安達夫(Undav)上半場已入2球，德國2比1力克波斯尼亞。

當紅的安達夫第5次代表國家隊已入3球，配合基拿比及科利安華迪斯，在兩側輔助攻堅，日耳曼兵團上仗進攻仍然多變，並多次入球被判詐胡，暫時在此組3戰7分排榜首。大軍中的新人包括史特加中場基斯富列治(Chris Fuhrich)、新星利維寧(Leweling)及緬恩斯前鋒莊拿芬貝卡特(Jonathan Burkardt)，今場可在輪換中大派用場；貴為暫時歐國聯A級聯賽火力最強球隊，在安聯球場主攻荷蘭，信心十足。

馬菲迪歷特防守欠穩

對手「橙軍」荷蘭上仗作客1比1逼和匈牙利，歐國聯連和，3戰5分。球隊鋒將約舒亞舒克斯(Joshua Zirkee)、加普(Gakpo)及沙維施蒙斯(Xavi Simons)，在前場潛力亦大；可惜隊長中堅華基爾雲迪積克上仗不智地極速「2黃1紅」被逐，今場停賽，其位置料由發揮不穩定的馬菲迪歷特升正，跟迪維積。橙軍上月主場交鋒亦失2球，僅逼和德國，今場欠VVD作屏障，又要對住大勇的德國鋒將，防線恐缺口更大。

同組另一場由波斯尼亞主場對匈牙利。波斯尼亞上仗歐國聯在被看淡下，僅以1比2不敵德國；但近期火力平平，續在地頭出擊，仍會穩中求勝。匈牙利上仗歐國聯被荷蘭逼和1比1，攻力亦持續薄弱，作客不值熱捧，今場先取「入球」細。

(球賽編號FB2169，10月15日02:45開賽)

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