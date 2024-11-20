歐國聯｜西班牙主帥豪言：我們贏盡一切

今夏歐國盟主西班牙，在今屆整個歐國聯賽事保持上佳戰意，在分組賽煞科戰於篤定首名出線兼輪換陣容下，仍在特內里費主場以3比2絕殺瑞士；並以5勝1和16分，高踞A級聯賽4組之首，成為強中強。主帥迪拿富安迪賽後高興地說：「我們贏盡一切。」

迪拿富安迪賽前已揚言今場比賽，要為國內早前華倫西亞水災的傷痛者而戰，加上要力爭更高世界排名(歐國聯前排世界第11位)，面對同組包尾的瑞士，亦會高度重視。果然對比前仗作客2比1擊敗丹麥，雖然大幅輪換陣容，更有巴塞隆拿中場柏迪上半場射失12碼；但仍由耶利米賓奴、拜仁基爾入波，兩度領先又被追平。但主隊戰意不減，最後戰至93分鐘由後備出場的奧沙辛拿前鋒拜仁薩拉哥沙博到12碼，自己操刀得手，為球隊奠勝，完美謝幕分組賽。