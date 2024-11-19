歐國聯｜西班牙補時建功挫瑞士　葡萄牙留力賽和克羅地亞

歐洲國家聯賽的八強產生，在克羅地亞迫和缺少了基斯坦奴朗拿度（）等主將的葡萄牙後，所有八強席位已有定案。而提早出線的上屆冠軍西班牙，就主場以3:2由薩拉戈沙（Bryan Zaragoza）主射12碼絕殺瑞士，確定後者來屆降落B級聯賽。

賽前已鎖定取得A級聯賽第4組首名的西班牙，今場給予不少新人機會。在家鄉特內里費出戰，柏迪（Pedri）在32分鐘的12碼被對手門將擋出，不過耶利米賓奴（Yeremy Pino）補中，令西班牙半場還是取得領先。不過瑞士在62分鐘瑞士由祖爾蒙迪路（Joel Monteiro）追平。西班牙之後有拜恩基爾（Bryan Gil）在68分鐘建功而再領先，可是「狂牛兵團」85分鐘輸掉一個12碼，由安達薛基利（Andi Zeqiri）操刀，令瑞士又再扳平。只是補時階段瑞士也輸一個12碼，西班牙由薩拉戈沙操刀，令球隊以3:2贏波完場。