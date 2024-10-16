歐國聯｜西班牙輕取塞爾維亞鎖定八強　蘇格蘭主場悶和葡萄牙

歐洲國家聯賽，上屆冠軍的西班牙在新一個賽季提前鎖定八強席位。球隊在A級的分組賽，在主場以3:0擊敗塞爾維亞，將與德國同樣提早出線次圈。至於同日其他3場的A級賽事，丹麥作客以2:2迫和瑞士，而葡萄牙作客就被蘇格蘭悶和0:0，同組的波蘭就與克羅地亞踢平3:3。
上屆冠軍的西班牙，主場出戰面對塞爾維亞，5分鐘已經打開紀錄，拿樸迪（Aymeric Laporte）禁區窄位頂入，迅速為主隊先開紀錄。然而狂牛兵團之後未有把握到機會，半場就僅領先一粒。不過換邊後，西班牙在54分鐘搏到12碼，艾華路莫拉達（Alvaro Morata）操刀卻一飛衝天。不過在11分鐘後他將功補過，為西班牙擴大領先。76分鐘塞爾維亞的柏夫奴域（Strahinja Pavlovic）禁區故意頂踢跌西班牙球員，被直接紅牌，而1分鐘後西班牙由阿歷斯巴爾拿（Alex Baena）射入另一次的罰球，最終令西班牙贏3:0。
艾歷臣1助功1入球為丹麥迫和瑞士
羸波的西班牙，在A級聯賽的第4組以4戰10分，加上與塞爾維亞的對賽成績較好，提早取得八強的席位。而同組另一場比賽基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）交出一個助功及入球，以2:2迫和瑞士，為球隊肯定保住A級聯賽的席位。
至於在A級聯賽的第1組，波蘭在主場取得領先下，一度在7分鐘內連失3球，被克羅地亞反先3:1，但球隊還是在之後追回2球，以3:3迫和對手。同為第1組的葡萄牙，就未能鎖定八強席位，因為他們在作客蘇格蘭的比賽，全場控制戰局下卻只能與對手打成0:0，葡萄牙目前在第1組以10分領先，與第3的波蘭有6分距離，兩隊在下月會在葡萄牙主場對賽。