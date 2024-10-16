歐國聯｜西班牙輕取塞爾維亞鎖定八強　蘇格蘭主場悶和葡萄牙

歐洲國家聯賽，上屆冠軍的西班牙在新一個賽季提前鎖定八強席位。球隊在A級的分組賽，在主場以3:0擊敗塞爾維亞，將與德國同樣提早出線次圈。至於同日其他3場的A級賽事，丹麥作客以2:2迫和瑞士，而葡萄牙作客就被蘇格蘭悶和0:0，同組的波蘭就與克羅地亞踢平3:3。

上屆冠軍的西班牙，主場出戰面對塞爾維亞，5分鐘已經打開紀錄，拿樸迪（Aymeric Laporte）禁區窄位頂入，迅速為主隊先開紀錄。然而狂牛兵團之後未有把握到機會，半場就僅領先一粒。不過換邊後，西班牙在54分鐘搏到12碼，艾華路莫拉達（Alvaro Morata）操刀卻一飛衝天。不過在11分鐘後他將功補過，為西班牙擴大領先。76分鐘塞爾維亞的柏夫奴域（Strahinja Pavlovic）禁區故意頂踢跌西班牙球員，被直接紅牌，而1分鐘後西班牙由阿歷斯巴爾拿（Alex Baena）射入另一次的罰球，最終令西班牙贏3:0。