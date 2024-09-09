歐國聯｜迪甘斯續試陣 法國「細」鬥比利時

法國上仗歐國聯失威，在主場被一致看好下，受挫意大利；不過敗仗未令主帥迪甘斯造成太大壓力，揚言將會繼續利用這個賽事試陣、考驗新人，既然成績變其次，今晚深夜轉戰里昂迎戰另一強敵比利時，主要加強防守，今場足智彩入球中位數[2.5]球博「細」(球賽編號FB0347，9月10日02:45開賽)。
「高盧雄雞」法國，上仗在巴黎布陣鬥意大利，排出「4-2-3-1」陣式；轉會拜仁慕尼黑的新星米高奧利斯(Olise)，首次入選大國腳即出任正選右翼，而由慕遜加柏借到羅馬的文奴干尼(Kone)，首次入選也有機會後備登場。雖然大勇前鋒巴高拿(Barcola)開賽12秒已轟入世界波，但球隊之後無以為繼，箭頭基利安麥巴比無甚佳作；最終連失3球，輸1比3，是自2022年世盃決賽鬥阿根廷後，法國連加時一場失波最多的比賽。
迪甘斯賽後說：「這是時候盡量給予各球員出場機會，但今晚在強手面前代價很高；但這願景在下場比賽不會改變，是時候要做的事情。」估計法國今夜變陣出擊，上仗坐冷板的拜仁中堅烏柏美卡奴擔正；而巴塞隆拿守將祖利斯古迪重返正選踢右閘，堵塞防線漏洞。
迪布尼態勇領軍
對手比利時上仗在匈牙利中立場，憑隊長中場奇雲迪布尼梅開二度，包括攻入一記12碼；加上另一英超球員泰利文斯亦有士哥，以3比1輕取以色列，對手實力差一大截，「紅魔」贏波合理；但今場硬撼強敵，將改以穩守突擊跟對手周旋。兩軍在今夏歐國盃16強碰頭時，法國憑對方守將尾段擺烏龍，贏1比0晉級，今夜亦是旗鼓相當，相信入球不會多。
同時間，新勝的意大利在匈牙利中立場鬥以色列。兩軍實力有距離，意大利新勝猶勇，繼續測試火力，可博「入球」大(球賽編號FB0345，9月10日02:45開賽)。