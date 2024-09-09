歐國聯｜迪甘斯續試陣 法國「細」鬥比利時

法國上仗歐國聯失威，在主場被一致看好下，受挫意大利；不過敗仗未令主帥迪甘斯造成太大壓力，揚言將會繼續利用這個賽事試陣、考驗新人，既然成績變其次，今晚深夜轉戰里昂迎戰另一強敵比利時，主要加強防守，今場足智彩入球中位數[2.5]球博「細」(球賽編號FB0347，9月10日02:45開賽)。

「高盧雄雞」法國，上仗在巴黎布陣鬥意大利，排出「4-2-3-1」陣式；轉會拜仁慕尼黑的新星米高奧利斯(Olise)，首次入選大國腳即出任正選右翼，而由慕遜加柏借到羅馬的文奴干尼(Kone)，首次入選也有機會後備登場。雖然大勇前鋒巴高拿(Barcola)開賽12秒已轟入世界波，但球隊之後無以為繼，箭頭基利安麥巴比無甚佳作；最終連失3球，輸1比3，是自2022年世盃決賽鬥阿根廷後，法國連加時一場失波最多的比賽。