歐國聯｜高圖爾斯開腔回應重返比利時國家隊：望球迷接納

皇家馬德里門將的泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois），獲得重返比利時國家隊，然而事件引起了爭議。這位32歲門將回應，希望球迷可以重新接納他。 因為與時任比利時國家隊主帥泰迪斯高（Domenico Tedesco）鬧翻，在2023年6月的歐洲國家盃外圍賽訓練營中退隊的高圖爾斯，在泰迪斯高離任後，獲新帥的魯迪加西亞（Rudi Garcia）重召，將代表比利時在歐洲國家聯賽的附加賽對烏克蘭，然而又引發隊友的卡斯迪爾斯（Koen Casteels）不滿退隊。

承認自己犯了錯誤 這位門將在周二（18日）接受傳媒訪問時，承認他需要更好地處理與泰迪斯高的爭拗，同時要向隊友好好解釋事件。「這裡有很多的誤解，疑幻疑真的，故此我需要好好解釋事件。隊友們是可以提出他們的問題，我很高興我們可以說出了一切的事。現在一切都很清晰，我們都展望將來。我知道我犯了錯誤，在那時候我心理上未完全做足準備。」他指：「經過一整季後，有時候會作出一些衝動的決定，對我而言這不是聰明的行為，對球隊及球迷都不是最好的事。」

高圖爾斯指：「我仍然認為，足協後續可以處理得更好，不過我也受嚴重的膝傷影響。我當時未準備好出戰歐洲國家盃。當與教練的關係變僵後，這是非常難過。」對於過去有指他是因為沒有被考慮任命為隊長而不滿，他回應指：「有流傳過新聞，指我因為沒得到隊長臂章而離開，但這不是事實。這是最大的失實訊息。我明白球迷在那時有些難過，我希望他們可以重新接受我。我知道這不是容易。」不過比利時的隊友泰利文斯（Youri Tielemans）仍支持高圖爾斯回歸：「重要的事，是他理解這對一些球員有負面影響，不過他說自己不是這意思。」