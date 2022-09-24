歐國聯｜45年對意不勝 三獅軍團爆冷降班

歐洲國家聯賽進入分組的最後階段，A3組的英格蘭作客0：1不敵意大利，五戰不勝包尾降班，繼續自1977年以來，在正式賽事從未贏過意大利，主帥修夫基卻認為無法苛責球員。

英格蘭以哈利卡尼掛帥，配合史達寧、霍頓、薩卡，在曼聯失去正選的中堅哈利麥佳亞繼續獲得領隊修夫基予以正選。意大利由史卡馬卡、拉斯柏度利組成雙箭頭。



兩軍在上半場的表現都一般，最具威脅的攻門在5分鐘來自意大利，史卡馬卡擺脫麥佳亞後施頭槌，逃不過樸比及門柱，雙方半場互無紀錄。意大利一直是比較佔優的一方，終在68分鐘找到入球，拉斯柏度利從左路轟入遠柱，領先英軍1:0。77分鐘，簡尼在禁區連環起腳，全都被當拿隆馬撲走，意大利力保勝局，以1:0力克三獅兵團。

三獅主帥修夫基賽後依然維護球員：「對我而言，我很難對比賽表現過於挑剔，我們控球率更高，射門次數更多，射正次數更多。」對於英格蘭的495分鐘入球荒，以及遭到球迷喝倒采，修夫基表示：「很難解釋我們為甚麼沒有入球，我認為我們攻入了正確的區域，有過傳球的機會，有不錯的個人表現，但我們最後一傳做得不夠好。因為這樣的賽果，我完全理解球迷賽後的反應。」