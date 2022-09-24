歐國聯｜45年對意大利不勝　英格蘭爆冷降班

歐洲國家聯賽進入分組的最後階段，A3組的英格蘭作客0:1不敵意大利，五戰不勝包尾降班，繼續自1977年以來，在正式賽事從未贏過意大利，主帥修夫基（Gareth Southgate）卻認為無法苛責球員。

英格蘭以哈利卡尼（Harry Kane）掛帥，配合史達寧（Raheem Sterling）、菲爾科頓（Phil Foden）、布卡約沙卡（Bukayo Saka），在曼聯失去正選的中堅哈利馬古尼（Harry Maguire）繼續獲得領隊修夫基予以正選。意大利由施卡馬卡（Gianluca Scamacca）、拉斯柏度尼（Giacomo Raspadori）組成雙箭頭。



兩軍在上半場的表現都一般，最具威脅的攻門在5分鐘來自意大利，施卡馬卡擺脫馬古尼施頭槌，逃不過尼克普比（Nick Pope）及門柱，雙方半場互無紀錄。意大利一直是比較佔優的一方，終在68分鐘找到入球，拉斯柏度尼從左路轟入遠柱，領先英軍1:0。77分鐘，卡尼在禁區連環起腳，全都被當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）撲走，意大利力保勝局，以1:0力克三獅兵團。

修夫基：理解球迷反應

三獅主帥修夫基賽後依然維護球員：「對我而言，我很難對比賽表現過於挑剔，我們控球率更高，射門次數更多，射正次數更多。」對於英格蘭的495分鐘入球荒，以及遭到球迷喝倒采，修夫基表示：「很難解釋我們為甚麼沒有入球，我認為我們攻入了正確的區域，有過傳球的機會，有不錯的個人表現，但我們最後一傳做得不夠好。因為這樣的賽果，我完全理解球迷賽後的反應。」