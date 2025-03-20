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體育
2025-03-20 04:29:55
日報

歐國聯｜8強開戰 荷蘭主場無懼攻「狂牛」

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荷蘭足球隊
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荷蘭足球隊

歐國聯八強會師，不乏強強對碰的戲碼，其中「橙衣兵團」荷蘭將在今晚深夜首回合先主場迎戰衛冕的「狂牛兵團」西班牙，恃主場火力一向充足，大賽無懼鬥攻，可博開入球騷。(球賽編號FB9166，3月21日03:45開賽)

荷蘭在歐國聯A3組以次名出線8強，計當中3戰主場2勝1和入11球，包括2比2逼和德國，賽前亦有翼衛好手杜費斯及中場發電機謝迪舒賀順退隊；但主帥朗奴高文表示，效力巴塞隆拿的中場主將法蘭基迪莊病愈，有望在今輪國際賽兩回擔正。兩大利物浦主力、中堅隊長華基爾雲迪積克及前鋒加普，今場亦會受重用。

荷蘭足球隊

荷甲歐洲賽戰績不振

荷蘭國家隊享負盛名，但荷甲頂級球會燕豪芬、飛燕諾、阿積士及阿爾克馬爾一敗塗地，早前在歐聯及歐霸16強全部提早出局；荷蘭足球的面子，今次要靠國家隊挽回。主帥朗奴高文賽前記招說：「熱門一方不是常贏，我們在今次選人亦有出色的球員，並準備在首回合全力以赴，再看看次回合的情況。」

國家隊在歐國聯往績不俗，以往舉行的3屆，荷蘭首屆獲亞軍；上屆則在準決賽先戰至加時2比4不敵克羅地亞，然後在季軍戰2比3不敵意大利，大賽一向無懼鬥攻，當然無懼「狂牛」夜訪。

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西班牙足球隊

西班牙主帥誓延續不敗金身

「狂牛」西班牙貴為應屆歐國聯及歐國盃盟主，當今歐洲最強當之無愧；球隊在今屆歐國聯A4組5勝1和，首名出線，計對上兩場歐國聯作客全勝共入6球，火力亦猛。

主帥迪拿富安迪對上15場國際賽領軍，錄得14勝1和，球隊新星密布，18歲巴塞隆拿新星古巴斯，今場有機會鎮守中路；前線更有其巴塞隊友、17歲天才前鋒耶馬爾有望在今夜取得第18頂喼帽，並跟隊長艾華路莫拉達及尼高威廉斯合組三叉戟，全力向荷蘭後防開火，有望炮製一場精彩入球騷。

相關連結：賽前分析 - 香港賽馬會

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