歐國聯｜8強開戰 荷蘭主場無懼攻「狂牛」

荷蘭在歐國聯A3組以次名出線8強，計當中3戰主場2勝1和入11球，包括2比2逼和德國，賽前亦有翼衛好手杜費斯及中場發電機謝迪舒賀順退隊；但主帥朗奴高文表示，效力巴塞隆拿的中場主將法蘭基迪莊病愈，有望在今輪國際賽兩回擔正。兩大利物浦主力、中堅隊長華基爾雲迪積克及前鋒加普，今場亦會受重用。

荷甲歐洲賽戰績不振

荷蘭國家隊享負盛名，但荷甲頂級球會燕豪芬、飛燕諾、阿積士及阿爾克馬爾一敗塗地，早前在歐聯及歐霸16強全部提早出局；荷蘭足球的面子，今次要靠國家隊挽回。主帥朗奴高文賽前記招說：「熱門一方不是常贏，我們在今次選人亦有出色的球員，並準備在首回合全力以赴，再看看次回合的情況。」

國家隊在歐國聯往績不俗，以往舉行的3屆，荷蘭首屆獲亞軍；上屆則在準決賽先戰至加時2比4不敵克羅地亞，然後在季軍戰2比3不敵意大利，大賽一向無懼鬥攻，當然無懼「狂牛」夜訪。