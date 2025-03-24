歐國聯｜C朗將功補過葡萄牙加時反勝丹麥　西班牙法國射贏12碼晉級

歐洲國家聯賽的八強次回合，4場賽事都有精彩表現。其中首回合落後一球的葡萄牙，回到主場雖然有基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）先射失12碼，不過球隊在法定時間總比數仍追平丹麥3:3，加時再入2球擊敗對手，取得四強一席。而法國在落後2球形勢下追和克羅地亞，在12碼淘汰對手。而西班牙與荷蘭次回合都未分高下，同樣要射12碼分勝負，最終西班牙取勝晉級。 首回合在哥本哈根失利，海倫（Rasmus Hojlund）模仿C朗的入波慶祝一度引起風波，但在海倫與C朗都先後解釋後，事件告一段落。次回合輪到葡萄牙主場，C朗在6分鐘搏得對手在禁區內的犯規，然而他「窒步」的射門，被丹麥門將的卡斯柏舒米高（Kasper Schmeichel）托出。然而葡萄牙還是先開紀錄一隊，般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）的角球，丹麥的佐基姆安達臣（Joachim Andersen）迎頂卻笠向自己龍門，半場丹麥落後0:1。

換邊後C朗先有一次入球因為對手先越位而無效，之後丹麥在56分鐘同樣靠角球攻勢追平，拉斯姆斯基斯甸臣（Rasmus Kristensen）遠柱無人看管下頂入成1:1。然而C朗在72分鐘終於取得入球，他把握般奴費南迪斯的遠射被卡斯柏舒米高撲出不遠下補中，葡萄牙再度領先。但是曼聯的一對丹麥國腳4分鐘再為球隊扳平，多古（Patrick Dorgu）的傳中由基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）門前撞入成2:2。然而法蘭斯高查卡奧（Francisco Trincao）在86分鐘再為葡萄牙攻入一球，令葡萄牙90分鐘贏3:2，總比數打成3:3，要加時定勝負。加時不到1分鐘葡萄牙再由查卡奧射入領先，加上迪亞高祖達（Diogo Jota）末段再下一城，令葡萄牙次回合贏5:2，總比數5:3晉級四強。 法國追平克羅地亞兼射贏12碼晉級 至於同樣首回合落後的法國，回到主場面對克羅地亞，先由米高奧利斯（Michael Olise）在下半場打開紀錄。之後奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）在80分鐘為法國射成2:0，總比數打成2:2。雙方之後進行加時，當中基利安麥巴比（Kylian Mbappe）有多次的機會都沒有把握，令雙方需要以12碼分勝負。兩隊頭5輪各有2人射失，到第7輪法國由烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）操中射入，而克羅地亞的史坦尼錫（Josip Stanisic）主射被邁治蘭（Mike Maignan）成功救出，法國12碼贏5:4晉級。

至於首回合唯一賽平的對賽，西班牙主場再鬥荷蘭。荷蘭首回合被西班牙迫和2:2之後，次回合開賽8分鐘先輸12碼，由奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）操刀為西班牙領先半場。換邊後荷蘭亦獲得12碼，迪比（Memphis Depay）為橙衫軍追平1:1。奧耶沙巴爾在67分鐘雖然再為西班牙領先，不過伊恩馬特臣（Ian Maatsen）在79分鐘再度荷蘭追平，兩隊法定時間再次打成2:2，總比數4:4要進行加時。耶馬爾（Lamine Yamal）加時再次令西班牙領先，可是僅5分鐘西班牙再輸12碼，由沙維西蒙斯（Xavi Simons）射入再追平，令雙方要12碼分勝負。兩隊同在第4輪12碼射失，到第6輪柏迪（Pedri）先為西班牙射入，而荷蘭操刀的當耶爾馬倫（Donyell Malen）被西班牙門將的烏尼西蒙（Unai Simon）撲出，西班牙12碼贏5:4晉級。 德國領先3球被意大利追和 而首回合領先2:1的德國，次回合在主場先由甘美治（Joshua Kimmich）的12碼，加上穆斯亞拿（Jamal Musiala）及基連迪恩斯特（Tim Kleindienst）建功，半場領先意大利3:0。不過意大利下半場大反撲，在摩斯堅恩（Moise Kean）的梅開二度之下，迅速追至2:3。意大利補時再獲得12碼，由拉斯柏度尼（Giacomo Raspadori）操刀追平至3:3，可是此意大利總比數仍以4:5不敵德國出局。