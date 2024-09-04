歐國聯｜C朗決心破門 葡萄牙「大」戰克羅地亞

39歲的葡萄牙球王基斯坦奴朗拿奴(C朗)，雄心不滅，周四深夜領軍，在新一屆歐國聯登場，於A1組迎戰「大賽球隊」克羅地亞；誓要打破今夏國際賽入球荒，一場「大」戰即將爆發。足智彩入球中位數[2.5/3]球，可博「大」(球賽編號FB0119，9月6日02:45開賽)。

葡萄牙在今夏歐國盃戰至8強鬥法國射輸12碼出局，C朗雖然以130球保持國家隊入球最多紀錄，但其實歐國盃決賽周5戰一球不入，有點失威。已212次代表國家隊的C朗，轉戰沙特聯賽多時，繼續入選歐國聯。主帥馬天尼斯(Martinez)說：「C朗水平是獨一無二，以39歲以齡繼續保持這樣的體能上陣，是難以置信。我們的目標是團結一起，並努力在歐國盃後改進。」