歐國聯｜C朗決心破門 葡萄牙「大」戰克羅地亞

39歲的葡萄牙球王基斯坦奴朗拿奴(C朗)，雄心不滅，周四深夜領軍，在新一屆歐國聯登場，於A1組迎戰「大賽球隊」克羅地亞；誓要打破今夏國際賽入球荒，一場「大」戰即將爆發。足智彩入球中位數[2.5/3]球，可博「大」(球賽編號FB0119，9月6日02:45開賽)。
葡萄牙在今夏歐國盃戰至8強鬥法國射輸12碼出局，C朗雖然以130球保持國家隊入球最多紀錄，但其實歐國盃決賽周5戰一球不入，有點失威。已212次代表國家隊的C朗，轉戰沙特聯賽多時，繼續入選歐國聯。主帥馬天尼斯(Martinez)說：「C朗水平是獨一無二，以39歲以齡繼續保持這樣的體能上陣，是難以置信。我們的目標是團結一起，並努力在歐國盃後改進。」
葡萄牙人腳選擇多
球隊大軍只有「長春樹」中堅比比(Pepe)已掛靴，在歐國盃射失12碼的祖奧菲歷斯(Joao Felix)，連同效力英超的柏度尼圖(Pedro Neto)及迪亞高祖達(Diogo Joto)等鋒將仍在陣中。中場由大將般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)及貝拿度施華(Bernardo Silva)分波，曼城中堅魯賓戴亞斯(Ruben Dias)鎮守中路。球隊曾在18/19年度封王歐國聯，今夏友賽主場則以1比2不敵「格仔兵團」克羅地亞，明晚深夜在里斯本擺擂台，要還以顏色。
對手克羅地亞今夏歐國盃分組賽3戰不勝出局，但上屆歐國聯則殺入決賽，連續兩屆世盃亦交出佳績；中場大將、已代表國家隊178次、38歲的莫迪歷(Modric)仍然壓陣。曼城中後場主將高華錫(Kovacic)及加華度爾(Gvardiol)，是不可或缺的主力；季初在德甲腳風不俗的箭頭卡拉馬歷(Kramaric)，負責攻堅。球隊一向無懼強敵，鬥心又足，一場入球大戰即將爆發。A1同組有波蘭及蘇格蘭。
A4組西班牙作客塞爾維亞
同晚另一場焦點是A4組的歐國盃王者西班牙作客塞爾維亞。「狂牛兵團」大部分捧盃功臣今次仍在陣中，包括前線雙星耶馬爾(Yamal)及尼高威廉斯(Nico Williams)；相反塞軍缺少一對在沙特班霸希拉爾的主將、中場米倫高域沙域(Milinkovic Savic)及中鋒阿歷山大米祖域(Aleksandar Mitrovic)，以及祖雲達斯箭頭杜辛華荷域(Dusan Vlahovic)，鋒力可慮，今場簡單取客勝(球賽編號FB0120，9月6日02:45開賽)。