歐國聯︱C朗「爆鼻」領葡軍大捷

球王基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），雖然在歐國聯A2組鬥捷克上半場勇戰爆鼻，血流披面，但最後仍踢足全場兼在尾段交出助攻，領軍作客4比0大勝捷克，並壓過同晚輸波的西班牙，升上榜首。
C朗是於開賽十多分鐘，在禁區內接應隊友傳中波準備攻門，但被對手門將華斯歷（Tomas Vaclik）出迎時以手槌打中鼻子，C朗即時血流披面，但經治理後可以繼續作賽；而另外兩名効力曼聯球員亦大出風頭，右閘達洛治（Diogo Dalot）梅開二度，而中場重心般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）亦妙射建功，加上利物浦的前鋒迪亞高祖達（Diogo Jota）後備上陣，於尾段接應C朗頭槌助攻，湊成4比0完場。
C：專注我們的目標
已代表葡萄牙上陣190次的C朗賽後沒有多談論傷勢，反而在個人IG發放一張跟國家隊隊友慶祝的相片，並寫上：「偉大的比賽，重要的團隊勝利；我們仍專注我們的目標，感謝葡萄牙公眾的大力支持。」
葡萄牙下場將在主場迎戰西班牙，合演榜首大戰；對手同晚主場雖曾由左閘佐迪艾巴（Jordi Alba）一度扳平，仍主場以1比2不敵由前鋒比列安保路（Breel Embolo）奠勝的瑞士，跌落次席。