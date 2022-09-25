歐國聯︱C朗「爆鼻」領葡軍大捷

球王基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），雖然在歐國聯A2組鬥捷克上半場勇戰爆鼻，血流披面，但最後仍踢足全場兼在尾段交出助攻，領軍作客4比0大勝捷克，並壓過同晚輸波的西班牙，升上榜首。

C朗是於開賽十多分鐘，在禁區內接應隊友傳中波準備攻門，但被對手門將華斯歷（Tomas Vaclik）出迎時以手槌打中鼻子，C朗即時血流披面，但經治理後可以繼續作賽；而另外兩名効力曼聯球員亦大出風頭，右閘達洛治（Diogo Dalot）梅開二度，而中場重心般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）亦妙射建功，加上利物浦的前鋒迪亞高祖達（Diogo Jota）後備上陣，於尾段接應C朗頭槌助攻，湊成4比0完場。