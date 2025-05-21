歐國聯｜C朗40歲入選葡萄牙　準決賽鬥德國　PSG四子齊入選

葡萄牙主教練馬天尼斯（Roberto Martínez）宣佈出戰6月5日凌晨3時歐洲國家聯賽準決賽對德國的27人名單，當中包括已屆40歲的隊長C朗拿度，他亦否認了C朗狀態不佳的傳聞。 效力沙特球隊艾納斯（Al Nassr）的C朗拿度，目前仍未與球會續約，現有合約將於6月30日到期，他亦缺席了球隊最近三場比賽。 馬天尼斯說：「關於C朗的狀態，他可以出場，並無問題。我對現時球員陣容非常滿意，我們有四名球員正準備出戰歐聯決賽，這亦是很有意思的事。」

針對有傳摩連奴（Jose Mourinho）將在歐國聯後接掌葡萄牙兵符，馬天尼斯回應：「我的目標始終是2026年世界盃，這是我們目前專注的方向。我們正在努力提升、成長，並延續至今所做的工作。其他傳聞只是雜音，我們的焦點始終是世界盃。」 「我們現在身處歐洲四強之列，是我們想要的位置。我們當然希望贏得歐國聯，但同時也希望藉此為世界盃作準備。」 18歲新星摩拉首獲徵召 波圖年僅18歲的新星射手摩拉（Rodrigo Mora），首次獲得徵召入國家隊。馬天尼斯說：「他是特別的球員，我想談談他的成長之路。我早前在U17比賽中看過他，當時他就留下了深刻印象。根據他過去六個月的表現，他絕對值得入選大國腳。」 「他與眾不同，年僅18歲已能於歐洲賽場及聯賽踢正選，入10球、助攻4次。他還很新，我們需要協助他。當我談到摩拉時，我總會帶著微笑，我相信他將開創屬於自己的一個葡萄牙足球時代。」 祖奧菲歷斯（Joao Felix）與祖奧包連夏（Joao Palhinha）儘管在球會上陣不多，亦同樣入選名單。 馬天尼斯解釋：「雖然他們本季出場時間有限，但在晉級歐國聯決賽圈的過程中，他們非常重要，我們需要保持穩定與延續性。」

祖奧菲歷斯包連夏仍入選 祖奧菲歷斯剛在日前對羅馬的比賽中，為AC米蘭射入其首個意甲聯賽入球，那是他自2月從車路士外借加盟後，歷經13場比賽的首個聯賽入球。祖奧包連夏自夏天以5,100萬鎊由富咸轉投拜仁後則上陣不多。 馬天尼斯亦特別點名表揚協助巴黎聖日耳門打入歐聯決賽的葡萄牙兵團，包括紐奴文迪斯阿歷山大（Nuno Mendes）、域天拿（Vitinha）、干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos）及祖奧尼維斯(Joao Neves)，四人今次全數入選。 「我和所有球迷一樣，今季很愛看巴黎的比賽。最令我欣賞的是那幾位葡萄牙球員在那裡的成長。」 原文刊登於 Yahoo 體育