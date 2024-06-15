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體育
2024-06-15 06:45:00

歐洲國家盃丨德國炒蘇格蘭創紀錄　史上最大比數勝利　第八次於首戰勝出

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穆斯亞拿技驚四座。（路透社）

穆斯亞拿技驚四座。（路透社）

2024歐洲國家盃揭幕戰，東道主德國以5:1狂炒蘇格蘭，全取勝利3分。

翻查紀錄，這是歐國盃揭幕戰史上最大分差的賽果，同時德國也創下球隊在歐國盃歷來最大比數的勝仗。此外，這場勝利是德國在歐國盃第8次於首戰勝出，冠絕歐洲。

歐洲國家盃賽程｜A組（am730製圖） 歐洲國家盃賽程｜B組（am730製圖） 歐洲國家盃賽程｜B組（am730製圖）

拿高士文：滿意球隊表現

德國憑多名年輕球員，包括今場被官方選為最佳球員的穆斯亞拿（Jamal Musiala）、科利安·華迪斯（Florian Wirtz）及夏維斯（Kai Havertz）大放異彩，首戰輕取對手蘇格蘭，全取三分後高踞榜首。

賽後，本屆最年輕領隊拿高士文（Julian Nagelsmann）表示：「我很高興及滿意，在我們自己的國家勝出首場比賽並不容易。我們在前20分鐘表現得非常出色，最後雖然失了一球，但對比賽戰果影響不大，我反而對球員在失球後的應對感到相當滿意。」此外，他亦對今場蘇格蘭的保守戰術感到驚訝，認為是球隊的控球風格令對手步步為營。

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拿高士文對球隊表現感到滿意。（路透社）

拿高士文對球隊表現感到滿意。（路透社）

創下球隊歐國盃史上最大勝仗

翻查紀錄，5:1的比數是德國在歐國盃歷來最大比數的勝仗。同時，這是德國隊第8次在歐國盃的揭幕戰中勝出。值得一提的是，沒有其他國家曾在揭幕戰中勝出超過6次。這場勝仗，大大加強了德國於主場奪冠的決心。

就揭幕戰而言，今場亦成為歐國盃揭幕戰史上最大分差的賽果，打破了2020年歐洲國家盃的紀錄。當時意大利以3:0大勝土耳其，而意軍最終成為當屆冠軍。

德國全取3分後，分組賽將會面對匈牙利和瑞士，繼續爭取首名出線。

歐洲國家盃名單｜A組德國。(am730製圖) 歐洲國家盃名單｜A組蘇格蘭。(am730製圖) 歐洲國家盃名單｜A組匈牙利。(am730製圖) 歐洲國家盃名單｜A組瑞士。(am730製圖)
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