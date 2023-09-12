歐洲國家盃外圍賽｜葡萄牙狂炒盧森堡九粒　威爾斯贏拉脫維亞保出線機會

在迪亞高祖達（Diogo Jota）與般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）的爆發下，葡萄牙在歐洲國家盃外圍賽，以9:0擊敗盧森堡，在J組保持全勝。而威爾斯在另一場比賽，以2:0擊敗拉脫維亞，仍保持球隊爭取出線的機會。

葡萄牙在J組可說是虎入羊群，同組的對手最強也不過是斯洛伐克或是冰島。然而冰島在今屆表現已大不如前，盧森堡成為分組異軍突起的球隊，他們今屆已贏過波斯尼亞、冰島及列支敦士登，分組意外地升上第3。不過他們在首循環，主場已吞過葡萄牙6蛋，在基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）的停賽之下，葡萄牙的攻力還是有增無減。