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體育
2023-09-12 12:16:41

歐洲國家盃外圍賽｜葡萄牙狂炒盧森堡九粒　威爾斯贏拉脫維亞保出線機會

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般奴為葡萄牙攻入第8球。(路透社)

般奴為葡萄牙攻入第8球。(路透社)

在迪亞高祖達（Diogo Jota）與般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）的爆發下，葡萄牙在歐洲國家盃外圍賽，以9:0擊敗盧森堡，在J組保持全勝。而威爾斯在另一場比賽，以2:0擊敗拉脫維亞，仍保持球隊爭取出線的機會。

葡萄牙在J組可說是虎入羊群，同組的對手最強也不過是斯洛伐克或是冰島。然而冰島在今屆表現已大不如前，盧森堡成為分組異軍突起的球隊，他們今屆已贏過波斯尼亞、冰島及列支敦士登，分組意外地升上第3。不過他們在首循環，主場已吞過葡萄牙6蛋，在基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）的停賽之下，葡萄牙的攻力還是有增無減。

葡萄牙9:0大勝盧森堡。(路透社) 葡萄牙9:0大勝盧森堡，般奴個人交出3個助攻1個入球。(路透社) 葡萄牙9:0大勝盧森堡。(路透社) 葡萄牙9:0大勝盧森堡，迪亞高祖達射入當中2球。(路透社) 葡萄牙9:0大勝盧森堡，迪亞高祖達射入當中2球。(路透社) 葡萄牙9:0大勝盧森堡。(路透社)

般奴費南迪斯交3助攻1入球

葡萄牙今仗12分鐘，就由般奴助攻予干卡奧恩拿斯奧（Goncalo Inacio）取得領先，6分鐘後干卡奧（Goncalo Ramos）再為葡萄牙擴大比數。干卡奧在34分鐘梅開二度，加上恩拿斯奧同樣接應般奴之下再入多球，半場葡萄牙領先4:0。

換邊後仍然是葡萄牙的天下，迪亞高祖達接應般奴的助攻，為葡萄牙射成5:0，之後迪亞高祖達助攻予列卡度賀達（Ricardo Horta）建功，而自己在77分鐘再入一球。般奴在83分鐘自己亦攻入一球，加上祖奧菲歷斯（Joao Felix）亦取得「士哥」，葡萄牙最終贏9:0。葡萄牙贏波後，以6戰全勝18分在榜首領先，出線已高唱入雲。

至於在D組的比賽，在加利夫巴爾（Gareth Bale）的退役後，威爾斯在分組爭取出線再陷於困境，球隊在作客拉脫維亞的比賽，先由隊長的艾朗藍斯（Aaron Ramsey）射入12碼領先，加上大衛布魯克斯（David Brooks）下半場建功，以2:0擊敗對手。威爾斯目前分組賽以7分排第4，與第3的阿美尼亞同分，落後次名的土耳其3分，目前仍有機會爭取出線的機會。

威爾斯作客擊敗拉脫維亞。(美聯社) 威爾斯作客擊敗拉脫維亞。(美聯社) 威爾斯作客擊敗拉脫維亞。(美聯社) 藍斯為威爾斯開紀錄。(美聯社) 威爾斯作客擊敗拉脫維亞。(美聯社) 威爾斯作客擊敗拉脫維亞。(美聯社)
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