歐洲國家盃決賽｜「地獄黑仔王」哈利卡尼再度與冠軍無緣　賽後：很難接受

英格蘭再一次與冠軍擦身而過，隊長哈利卡尼（Harry Kane）更是隊中的「地獄黑仔王」，職業生涯至今繼續與冠軍無緣。賽後，這名英格蘭隊長表示，對於再度在決賽失利感到難以接受。
歐洲國家盃決賽｜西班牙2:1絕殺英格蘭 四度封王創歷史
六次失落決賽 職業生涯至仍未奪冠
哈利卡尼今場表現一般，被西班牙後防嚴密看管下，這名30歲的射手全場只有一球射門，中龍埋門更是欠奉。他在61分鐘被奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）入替，連續2場被換走。他在賽後表示：「很難用言語形容我們現在的感受，這是一場艱難的比賽，我們做得很好，落後之後重新回到比賽中，但卻難以持續，最後那個失球真的很難接受。」
卡尼堪稱為「地獄黑仔王」，職業生涯至今仍未能獲得任何團體冠軍，他效力的球隊曾六次打入決賽，卻全數落敗（熱刺兩度在英聯賽盃落敗、在歐聯決賽落敗；英格蘭兩度在歐國盃決賽落敗；拜仁慕尼黑在德國超級盃落敗）。今次，外間都認為卡尼可以打破其冠軍荒，惟英格蘭再一次令到球迷失望。
卡尼：十分痛苦
英格蘭於決賽先落後，然而今場卻無法像之前幾場淘汰賽後，捱到最後並反勝對手。卡尼認為：「整個比賽我們多次先落後，但在關鍵時刻總能挺過來。然而這次，我們沒法再邁出那一步。」
對於球隊今場的表現，他說：「上半場我們表現得很掙扎，無法取得控球。換邊後雖有所改善，並攻入了一球，惟最終卻被對手攻破防線，這就是這場決賽的結局。這真的是十分痛苦，而且會持續很久。」
膺今屆歐國盃神射手
雖然失利歐國盃冠軍，但哈利卡尼仍獲得「安慰獎」。他在今屆賽事中收獲3個入球，與加普（Cody Gakpo）、穆斯亞拿（Jamal Musiala）、丹尼爾奧莫（Dani Olmo）、米卡達迪斯（Georges Mikautadze）、舒蘭斯（Ivan Schranz）同時成為今屆賽事神射手，這亦時歷時上首次同時有6人同時取得金靴獎。