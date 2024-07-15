歐洲國家盃決賽｜「地獄黑仔王」哈利卡尼再度與冠軍無緣　賽後：很難接受

六次失落決賽 職業生涯至仍未奪冠

哈利卡尼今場表現一般，被西班牙後防嚴密看管下，這名30歲的射手全場只有一球射門，中龍埋門更是欠奉。他在61分鐘被奧尼屈堅斯（Ollie Watkins）入替，連續2場被換走。他在賽後表示：「很難用言語形容我們現在的感受，這是一場艱難的比賽，我們做得很好，落後之後重新回到比賽中，但卻難以持續，最後那個失球真的很難接受。」

卡尼堪稱為「地獄黑仔王」，職業生涯至今仍未能獲得任何團體冠軍，他效力的球隊曾六次打入決賽，卻全數落敗（熱刺兩度在英聯賽盃落敗、在歐聯決賽落敗；英格蘭兩度在歐國盃決賽落敗；拜仁慕尼黑在德國超級盃落敗）。今次，外間都認為卡尼可以打破其冠軍荒，惟英格蘭再一次令到球迷失望。