歐洲國家盃決賽｜由默默無聞到歐國盃冠軍　「狂牛教練」迪拉富安迪的成功之路

一個缺乏執教經驗，幾乎只有執教青年軍經驗的教練能成功嗎？帶領「狂牛軍團」贏得今屆歐國盃的西班牙教練迪拉富安迪（Luis de la Fuente）說：「可以。」 迪拉富安迪的成功之路由西班牙各梯隊開始，由西班牙U19，至西班牙U21，再到西班牙國家隊，重整青訓梯隊，更成為史上首位贏盡U19歐錦賽、U21歐錦賽、歐洲國家聯賽，以及歐國盃的教練。

執教青年梯隊兩度奪冠 注入成功DNA 作為一名沒甚執教一隊經驗的教練，迪拉富安迪一度執教不同西班牙青年梯隊，他於2013年開始執教西班牙U19，更於2015年奪得U19歐洲錦標賽冠軍。當年迪拉富安迪率領西班牙U19過五關斬六將，曾於分組賽以3:0大勝德國U19，最終決賽以2:0擊敗俄羅斯U19。當年U19冠軍成員，包括米基爾馬連奴（Mikel Merino）、烏尼西蒙（Unai Simon）、洛迪卡斯簡迪（Rodri），如今已成國家隊重要一員。 而迪拉富安迪於2018年「升格」成為西班牙U21教練，帶領「小狂牛」於2019年奪得U21歐洲錦標賽冠軍。除了米基爾馬連奴及烏尼西蒙之外，當屆的「子弟兵」還加入法比安彭拿（Fabian Ruiz）、丹尼爾奧莫（Dani Olmo），以及奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal），都在今屆歐國盃大放異彩。

🥇Luis de la Fuente je PRVI trener koji je osvojio U19 EURO, U21 EURO, Ligu nacija... a sada i Evropsko prvenstvo! pic.twitter.com/HH0SEdPMyb — CGsport.me (@cgsportme) July 14, 2024