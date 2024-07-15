歐洲國家盃決賽｜由默默無聞到歐國盃冠軍　「狂牛教練」迪拉富安迪的成功之路

一個缺乏執教經驗，幾乎只有執教青年軍經驗的教練能成功嗎？帶領「狂牛軍團」贏得今屆歐國盃的西班牙教練迪拉富安迪（Luis de la Fuente）說：「可以。」
迪拉富安迪的成功之路由西班牙各梯隊開始，由西班牙U19，至西班牙U21，再到西班牙國家隊，重整青訓梯隊，更成為史上首位贏盡U19歐錦賽、U21歐錦賽、歐洲國家聯賽，以及歐國盃的教練。
執教青年梯隊兩度奪冠 注入成功DNA
作為一名沒甚執教一隊經驗的教練，迪拉富安迪一度執教不同西班牙青年梯隊，他於2013年開始執教西班牙U19，更於2015年奪得U19歐洲錦標賽冠軍。當年迪拉富安迪率領西班牙U19過五關斬六將，曾於分組賽以3:0大勝德國U19，最終決賽以2:0擊敗俄羅斯U19。當年U19冠軍成員，包括米基爾馬連奴（Mikel Merino）、烏尼西蒙（Unai Simon）、洛迪卡斯簡迪（Rodri），如今已成國家隊重要一員。
而迪拉富安迪於2018年「升格」成為西班牙U21教練，帶領「小狂牛」於2019年奪得U21歐洲錦標賽冠軍。除了米基爾馬連奴及烏尼西蒙之外，當屆的「子弟兵」還加入法比安彭拿（Fabian Ruiz）、丹尼爾奧莫（Dani Olmo），以及奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal），都在今屆歐國盃大放異彩。
🥇Luis de la Fuente je PRVI trener koji je osvojio U19 EURO, U21 EURO, Ligu nacija... a sada i Evropsko prvenstvo! pic.twitter.com/HH0SEdPMyb— CGsport.me (@cgsportme) July 14, 2024
西班牙隊長大讚 「迪拉富安迪就是成功原因」
隨後迪拉富安迪於2022年接任成為西班牙國家隊教練，先後勇奪歐洲國家聯賽及今屆歐國盃。迪拉富安迪的成功之處，除了熟知一班由青年梯隊開始培訓的「子弟兵」外，還令一眾球員信服。「狂牛軍團」隊長艾華路莫拉達（Alvaro Morata）大讚這名教頭，認為他就是成功的原因，「他（迪拉富安迪）從第一日執教開始就相信我們這一班球員，令隊內氣氛融洽。所有球員都很喜愛他，而我喜歡他夠冷靜。」
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迪拉富安迪不自滿 繼續尋求進步
決賽過後，迪拉富安迪接受訪問時將功勞歸功於球員，「這班球員是世上最好的球員，我不能更開心，這是奇妙的一天。」他亦有透露對球員的指導，「我不斷告訴他們要『做自己』，這是一場你需要不停在過程中去改善自己，才能取勝的比賽。」
對於一班球員，迪拉富安迪只有稱讚，「我們的目標就是不停尋找進步，這就是這支球隊的心態，他們是世界上最好的球員。」