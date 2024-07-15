歐洲國家盃決賽｜西班牙古古列拿用10個字　反駁加利仔賽前批評

西班牙在歐洲國家盃的決賽擊敗了英格蘭，成功第4度贏得這項錦標。西班牙守將的古古列拿（Marc Cucurella），曾被英格蘭名宿的加利尼維利（Gary Neville）批評將成為西班牙晉級的障礙，結果這位車路士的後衛在社交回應取笑了「加利仔」的言論。
在歐洲國家盃的早階段，加利仔曾在電視評述中認為古古列拿是西班牙的晉級障礙：「他在車路士的表現未如理想，在季尾只有少數的上陣數字。他具有侵略性，防守很頑強，是個忙碌的二閘。不過他的標價今日仍讓人驚訝。這位西班牙的守將，有很豐富的經驗。不過西班牙看來是缺少了一些東西讓你覺得他們可以繼續走下去。我可以說他作為左閘是一個例子為何會有這感覺。」
曾指是西班牙晉級障礙
然而古古列拿在西班牙的晉級過程發揮不錯，當中包括周日（14日）的決賽助功予奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）射入致勝的一球。古古列拿在Instagram上也不忘回應加利仔的批評：「我們走完整個過程了加利！感謝你的支持。」有球迷也取笑：「加利尼維利說古古列拿是西班牙走得不遠的原因，然後古古列拿成為了致勝入球的助攻者，結束尼維利的英格蘭路途。」也有車路士球迷回應說：「恭喜古古列拿和西班牙，也同情干拿加歷查（Conor Gallagher）及高爾彭馬（Cole Palmer）。很有趣是，加利尼維利所指的『弱點』的後衛，成為了賽事致勝入球的助攻者。」
古古列拿在兩年前以6,200萬英鎊從白禮頓轉投車路士，不過經歷藍戰士4代領隊未能取得成績。在今場的決賽，古古列拿取得92%的傳送準繩度，並交出為西班牙奪冠的助攻。