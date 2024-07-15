歐洲國家盃決賽｜西班牙古古列拿用10個字　反駁加利仔賽前批評

西班牙在歐洲國家盃的決賽擊敗了英格蘭，成功第4度贏得這項錦標。西班牙守將的古古列拿（Marc Cucurella），曾被英格蘭名宿的加利尼維利（Gary Neville）批評將成為西班牙晉級的障礙，結果這位車路士的後衛在社交回應取笑了「加利仔」的言論。

在歐洲國家盃的早階段，加利仔曾在電視評述中認為古古列拿是西班牙的晉級障礙：「他在車路士的表現未如理想，在季尾只有少數的上陣數字。他具有侵略性，防守很頑強，是個忙碌的二閘。不過他的標價今日仍讓人驚訝。這位西班牙的守將，有很豐富的經驗。不過西班牙看來是缺少了一些東西讓你覺得他們可以繼續走下去。我可以說他作為左閘是一個例子為何會有這感覺。」