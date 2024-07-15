歐洲國家盃決賽｜17歲耶馬爾奪最佳年青球員　打破球王比利塵封66年紀錄

🏆 Young Player of the Tournament: Lamine Yamal #EURO2024 pic.twitter.com/Mb8HEU2alr — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 14, 2024

「壽星仔」感言 耶馬爾：最好的生日禮物 賽後耶馬爾接受訪問時盡顯興奮之情，「這就是我的夢想，我急不及待要返回西班牙與一班球迷慶祝，這是最好的生日禮物。」提及戰情，他表示西班牙經得起考驗，「當英格蘭追成平手時，一度對於我們來說很困難，但我們總能夠重新出發，取得勝利。」 四年後的歐國盃決賽週，屆時耶馬爾都只會是21歲，期望這名新星繼續在足球賽場上綻放光芒。