歐洲國家盃決賽｜17歲耶馬爾奪最佳年青球員　打破球王比利塵封66年紀錄

耶馬爾（Lamine Yamal）繼續閃耀歐國盃賽場！
賽前這名年僅17歲的小將已經創造歷史，打破「球王」比利（Pele）的紀錄，以17歲1日之齡成為最年輕在洲際決賽正選上陣的球員。耶馬爾於決賽更交出一次助攻，協助西班牙以2:1擊敗英格蘭，奪得歐國盃冠軍，賽後更榮獲官方賽事最佳年青球員。
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耶馬爾助攻盡顯「架士」 奪賽事最佳年青球員
今屆歐國盃可謂巴塞隆拿小將耶馬爾的表演場地，整個賽事貢獻1入球4助攻。
四強對法國的「世界波」追平入球固然精彩，決賽對英格蘭的助攻更是盡顯身價。耶馬爾乘著盧基梳爾（Luke Shaw）一次失位，由右路帶至中路，再傳予遠柱位置的尼高威廉斯（Nico Williams）一射建功。
耶馬爾於整個賽事中所展現的視野、盤扭、足球智慧，總會讓人忘記他只是一個17歲的「學生哥」，賽事最佳年青球員當之無愧。
歐洲國家盃決賽｜西班牙2:1絕殺英格蘭 四度封王創歷史
🏆 Young Player of the Tournament: Lamine Yamal #EURO2024 pic.twitter.com/Mb8HEU2alr— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 14, 2024
打破塵封66年紀錄 耶馬爾成比利後第一人
於今屆歐國盃決賽正選上陣，耶馬爾隨即打破「球王」比利於1958年世界盃的紀錄—最年輕在洲際決賽正選上陣的球員，當年比利以17歲249日為巴西正選上陣，更於1958年世界盃決賽梅開二度，最終巴西以5:2擊敗瑞典獲得世界盃冠軍。
而昨天生日的耶馬爾以以17歲1日之齡，於決賽正選上陣，更成為最年輕捧起歐國盃冠軍的球員。
歐洲國家盃｜新星堀起！ 16歲耶馬爾入世界波 破最年輕入球紀錄 (468207)
「壽星仔」感言 耶馬爾：最好的生日禮物
賽後耶馬爾接受訪問時盡顯興奮之情，「這就是我的夢想，我急不及待要返回西班牙與一班球迷慶祝，這是最好的生日禮物。」提及戰情，他表示西班牙經得起考驗，「當英格蘭追成平手時，一度對於我們來說很困難，但我們總能夠重新出發，取得勝利。」
四年後的歐國盃決賽週，屆時耶馬爾都只會是21歲，期望這名新星繼續在足球賽場上綻放光芒。