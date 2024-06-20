歐洲國家盃｜修夫基保守 英格蘭未銳「細」鬥丹麥

歐國盃奪標大熱之一英格蘭在C組首戰響頭炮，小勝塞爾維亞，但表現卻備受批評。今晚「三獅兵團」再度登場將會遇上更硬淨的丹麥，預計又會是形勢膠着的硬仗，難望多入球，今場博「入球大細」[2.5]細盤應該穩陣。(球賽編號FB8617，6月21日0:00開賽)
英格蘭上仗食「塞」不易，全場兩隊僅錄得11次射門，是自1980年有相關統計後，在歐國盃最少射門賽事。外界多年來對主帥修夫基的領軍評價一般，主帥傾向保守，穩中求勝。
剛戰「三獅兵團」擺出的「4-2-3-1」陣式，在防中位置上起用阿歷山大阿諾特夥拍迪格蘭賴斯，期望做好防務，但同時卻捨棄了阿諾特的傳中能力；結果隊長哈利卡尼在前線缺乏支援，而菲爾科頓在左中場亦不適應，今場英軍或要被逼執位，單靠攻中的祖迪比寧咸爭取入波，只是可勝不穩。
丹麥神鋒海倫攻堅
實而不華的丹麥，上仗分組賽與斯洛文尼亞打和1比1，表現只屬一般。曼聯前鋒海倫表現平平，老將基斯甸艾歷臣「卡士」仍在，繼續要負起爭出線重任。翻查往績，兩軍近4次交手，法定時間「總入球」全是2球或以下，今場入球亦不會多。
同組斯洛文尼亞對塞爾維亞，今晚打頭陣(球賽編號FB8616，6月20日21:00開賽)。鋒線擁有射手杜辛華荷域及阿歷山大米祖域的塞軍，上仗刻意加強防守，望能從英格蘭身上搶分，可惜功敗垂成；如今已無退路，必會狂攻，實力秤先。斯洛文尼亞實力有限，上仗從丹麥手上偷得1分，已經見底，今場看淡。
西班牙意大利強強對決
至於B組有上屆4強翻版的西班牙對意大利(球賽編號FB8618，6月21日03:00開賽)。兩軍上仗同樣展現朝氣，表現出色，「狂牛兵團」大勝克羅地亞3蛋，展現鋒力；意軍則以2比1反勝阿爾巴尼亞，顯示決心。今場兩軍對戰，狂牛3分在手，下仗對手較弱，今場更有利打快速反擊；意軍則有搶分壓力，料不會死守。博[2/2.5]球「入球」大盤正路。