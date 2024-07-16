歐洲國家盃｜修夫基辭任英格蘭主帥　紐卡素賀維成候任大熱

帶領英格蘭兩度打入歐洲國家盃決賽的領隊修夫基（Gareth Southgate），在周二（16日）宣布辭職。他在聲明中表示以帶領英軍為榮，但認為英格蘭是時候作出轉變。而英國媒體早已報道，紐卡素的主帥賀維（Eddie Howe）是下一任英軍主帥的熱門人選。
在英格蘭於第2次的歐國盃決賽不敵西班牙的兩日後，修夫基宣布辭去其英格蘭領隊的工作。他在聲明中表示：「作為令人自豪的英國人，能夠為英格蘭上陣以及帶領英格蘭國家隊是我人生的榮譽。這代表着我的一切，而我也付出了所有。但現在是時候要轉變，展開新的一章。」修夫基與英格蘭足總的合約在今年12月才屆滿，此前他一直拒絕表態會否續約。
然而在整個歐洲國家盃決賽周，修夫基的戰術受到各方的抨擊，雖然球隊打入決賽，但最終也是不敵西班牙，也使英格蘭在58年來仍未贏過大賽的冠軍。53歲的修夫基帶領英軍出戰102場國際賽事，當中包括兩度帶領英格蘭晉身歐洲國家盃決賽，在2021年的決賽英軍以12碼不敵意大利，而在今年就以1:2負於西班牙。
電視台欲邀接替加利仔
英格蘭媒體在近日已為修夫基的後任人選作出報道，當中紐卡素的主帥賀維是當中的熱門。英國《每日郵報》指，賀維是英格蘭足總的首選人物。不過英軍估計要為賀維支付500萬英鎊的解約金。目前賀維隨紐卡素在德國集訓備戰新球季，而喜鵲亦已準備好與足總討論有關的條件。
另外英格蘭媒體又指，修夫基在離任後可能會先出任電視台的球評。據報英國的ITV有意邀請他代替另一位英格蘭名將的加利尼維利（Gary Neville）出任節目的主持。原因是「加利仔」將會返回天空電視台工作，因此他們非常希望修夫基可以接替。