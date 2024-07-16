歐洲國家盃｜修夫基辭任英格蘭主帥　紐卡素賀維成候任大熱

帶領英格蘭兩度打入歐洲國家盃決賽的領隊修夫基（Gareth Southgate），在周二（16日）宣布辭職。他在聲明中表示以帶領英軍為榮，但認為英格蘭是時候作出轉變。而英國媒體早已報道，紐卡素的主帥賀維（Eddie Howe）是下一任英軍主帥的熱門人選。

在英格蘭於第2次的歐國盃決賽不敵西班牙的兩日後，修夫基宣布辭去其英格蘭領隊的工作。他在聲明中表示：「作為令人自豪的英國人，能夠為英格蘭上陣以及帶領英格蘭國家隊是我人生的榮譽。這代表着我的一切，而我也付出了所有。但現在是時候要轉變，展開新的一章。」修夫基與英格蘭足總的合約在今年12月才屆滿，此前他一直拒絕表態會否續約。